NS gaat eind augustus starten met een proef om contactloos te betalen bij het in- en uitchecken van de trein. Je kunt hiervoor een betaalpas, creditcard, smartphone of smartwatch gebruiken. Daarnaast is er een proef met meldingen in de app, waar iedereen aan kan meedoen.

Weet je nog, die proef met inchecken bij NS met je smartphone? Ja, dat liep op niets uit. Daarna volgden er weer diverse andere proeven, met als meest recente project het inchecken op basis van GPS-locatie. Ondertussen loopt er ook nog het project OVPay, dat is uitgesteld naar 2023 (of later). En nu is er nog een extra proef, alleen bij de NS en alleen op een beperkt aantal Nederlandse stations.



Het gaat om reizigers die op de zes Nederlandse stations Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal, Utrecht Centraal, ‘s-Hertogenbosch en Delft willen meedoen aan de proef. Zij kunnen vanaf 29 augustus gaan reizen en op alle NS-trajecten in- en uitchecken met betaalpas of smartphone. Geschikte deelnemers mogen niet beschikken over een kortingskaart of abonnement, maar moeten steeds losse kaartjes kopen voor elke rit. Als beloning mogen ze tot 1 november in de eerste klas reizen, terwijl ze betalen voor de tweede klas.

De voordelen zijn al jaren duidelijk maar Ivo Steffens, directeur commercie bij NS, somt ze nog even op: “Je hoeft niet meer langs een kaartautomaat om een kaartje te kopen of saldo te laden, maar je kunt direct inchecken en snel je trein halen.” Het reizen met betaalpas wordt volgens Steffens een aanvulling op reizen met de OV-chipkaart en online tickets, ook al zijn er geluiden dat de OV-chipkaart in 2023 gaat verdwijnen. Met de proef wil NS inzicht krijgen in de ervaringen van gebruikers, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en begrijpelijkheid. Dit was bij eerdere tests ook al het geval. Verder is het zo dat deze nieuwe test alleen geldt vor treinreizen. Wanneer en of het uiteindelijk landelijk wordt ingevoerd is nog gissen.

Bekijk ook OVpay: betalen met bankpas en smartphone loopt vertraging op In de zomer van 2022 had in- en uitchecken in het openbaar vervoer ingevoerd moeten zijn. OVPay wordt nu uitgesteld naar 2023.

Nog een proef: meldingen in NS-app

Gelukkig heeft NS ook iets te melden voor iedereen, ook mensen die niet kunnen meedoen aan de proef. In de NS-app is een knop toegevoegd waarmee je meldingen kunt ontvangen. Plan je een reis en druk je op de knop Zeet meldingen aan, dan word je op de hoogte gehouden van veranderingen in je treinreis. Zo weet je dankzij een melding of je op een ander spoor moet instappen en of je misschien vertraging hebt.

Ook hier is sprake van een proef, die tot het einde van het jaar loopt. Reizigers kunnen in de app feedback achterlaten. Opnieuw Ivo Steffens: “Je kan aangeven of je meldingen wil ontvangen wanneer jouw geplande trein uitvalt, vertraging heeft van vijf minuten of meer, er een grotere kans is dat je niet meer kunt zitten of dat zich een spoorwijziging voordoet. De app wordt op deze manier steeds meer een reisgenoot die jou op de hoogte houdt.”