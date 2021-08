iCulture Vandaag: dit was dinsdag 10 augustus 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 10 augustus 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Wat weten we al van de hoeveelheid opslag in de iPhone 13-modellen? We zetten alle geruchten op dit gebied voor je op een rij en geven je onze voorspelling. Verder vandaag ook weer nieuwe geruchten over de duurdere iPhone 13. De iPhone 13 Pro krijgt mogelijk een portretmodus voor video en nog twee andere exclusieve camerafuncties. Ook lees je vandaag hoe Spotify met je privacy om gaat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Slack (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.2+) - Dit is de laatste versie met ondersteuning voor iOS 12. Vanaf 1 september heb je iOS 13.3 nodig.

ABN AMRO (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Je kan nu snel een betaalpas blokkeren of vervangen of je persoonlijke gegevens aanpassen. Ook kun je bij Help fraude melden.