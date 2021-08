Als je er al een tijdje aan zit te denken om Facebook te verwijderen, maar hiervan weerhouden werd omdat je bang was dat je alle gegevens van de afgelopen jaren zou kwijtraken, is er nu wellicht goed nieuws. In een blogpost heeft Facebook laten weten dat ze de laatste maanden gewerkt hebben aan de Transfer Your Information-tool, met als gevolg dat het overzetten van je eigen gegevens naar een andere dienst een stuk makkelijker wordt. Dat maakt het een stuk aantrekkelijker om (eindelijk?) je Facebook-account op te zeggen.



Verbeterde Facebook Transfer Your Information-tool: meer diensten

Allereerst ondersteunt de tool twee nieuwe diensten, namelijk Photobucket en Google Calendar. Dat betekent dat je al je foto’s van Facebook kan exporteren naar Photobucket. De ondersteuning vna Google Calendar komt vooral van pas voor Facebook-evenementen, die nu ook voor het eerst overgezet kunnen worden. De tool ondersteunt al Google Documenten, Google Foto’s, Blogger, Backblaze B2, WordPress, Koofr en Dropbox.

Naast de nieuwe mogelijkheden, is ook de werking van de tool versimpeld en verbeterd. Het is nu volgens Facebook makkelijker om te zien welk type data en welke diensten ondersteund worden. Ook kun je nu meerdere soorten data tegelijk overzetten naar één dienst. Denk bijvoorbeeld aan het overzetten van berichten en notities naar Google Documenten. Tot slot komen er nieuwe filteropties en bekijk je de huidige status van de overdracht.

Helaas is het voor Apple-gebruikers nog niet mogelijk om eenvoudig gegevens over te zetten naar bijvoorbeeld iCloud. De verbeteringen in de transfertool maken het opzeggen van je Facebook-account in ieder geval makkelijker, omdat er meer keus is waar je je data onder wil brengen en dus minder kans hebt op dataverlies.

De vernieuwde Facebook Transfer Your Information-tool wordt de komende tijd uitgerold. Via deze link kun je de tool gebruiken.