We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Schmigadoon!

Schmigadoon! is een nieuwe muzikale comedy op Apple TV+, met in de hoofdrollen Cecily Strong en Keegan-Michael Key. Een backpackend stel wil graag hun relatie nieuw leven inblazen. Ze komen terecht in een vreemde, muzikale stad waar ze niet aan kunnen ontsnappen totdat ze ‘ware liefde’ hebben gevonden. Schmigadoon is eigenlijk een parodie op klassieke musicals en speelt zich af in de jaren veertig. Het eerste seizoen bestaat uit zes afleveringen met als sterren een reeks Broadway-veteranen, waaronder Alan Cumming, Kristin Chenoweth, Aaron Tveit, Dove Cameron, Ariana DeBose, Fred Armisen, Jaime Camil, Jane Krakowski en Ann Harada. Wij hebben alvast gekeken en hoewel het erg vermakelijk is zal het vermoedelijk vooral het musicalpubliek aanspreken. Je houdt ervan, of totaal niet. Ben je fan van het werk van Rodgers en Hammerstein, Lerner en Loewe of Meredith Wilson, dan zal het een feest van herkenning zijn. Successen zoals Hamilton zullen er ook voor gezorgd hebben dat er weer een heel nieuw publiek is bijgekomen, dus het is logisch dat Apple hierop inspeelt.

Elke aflevering duurt ongeveer een halfuur en de eerste twee zijn nu te kijken.

Bekijken: Schmigadoon

Turner & Hooch

Te zien bij: Disney+

Let op, pas vanaf woensdag 21/07 te zien bij Disney+. Komische dramaserie, als vervolg op de gelijknamige film met Tom Hanks uit 1989. Josh Peck speelt een agent die plots moet zorgen voor een onhandelbare hond. Scott Jr. is wekelijks te zien in nieuwe afleveringen, steeds op woensdag. Tom Hanks is helaas niet te zien in deze serie, maar zijn verhaal speelt wel op de achtergrond een rol.

Snowfall

Te zien bij: Disney+

Let op, pas vanaf woensdag 21/07 te zien bij Disney+. Dramaserie van de overleden regisseur John Singleton (bekend van Boyz n the Hood) over de drugsscene in Los Angeles in de jaren tachtig. De eerste drie seizoenen zijn al meteen te kijken, het vierde seizoen komt in wekelijkse afleveringen beschikbaar op woensdag. Er staat ook al een vijfde seizoen gepland.

De serie laat zien welke invloed de nieuwe drug crack had op de stad Los Angeles. We volgen de levens van verschillende personages, waaronder de 20-jarige straatdealer Franklin. Singleton groeide zelf op in Los Angeles.

Heist (S01)

Te zien bij: Netflix

Miljoenen aan gestolen geld. Luxe bourbon die is verdwenen. In deze serie over waargebeurde misdaden zie je gewone mensen bijna wegkomen met buitengewone overvallen.

Van Helsing (S05)

Te zien bij: Netflix

Horrordrama waarin Vanessa van Helsing, een verre afstammeling van vampierjager Abraham van Helsing, zich een weg baant door een toekomstwereld vol vampiers. Met Kelly Overton in de hoofdrol. Dit is de slotreeks van het horrordrama, met opnieuw 13 afleveringen. We zien hoe Olivia von Dracula (Tricia Helfer) in het middeleeuwse Transsylvanië getrouwd is met Count Dalibor (Kim Coates).

Explained (S03)

Te zien bij: Netflix

De inmiddels bekende serie waarin uitleg wordt gegeven over de meest uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld op het gebied van geld, seks en medische zaken. Wekelijks nieuwe afleveringen.

Suits (S09)

Te zien bij: Netflix

Het laatste seizoen van de advocatenserie is nu te zien bij Netflix. Patrick J. Adams keert hierin terug als Mike Ross. In totaal zijn er tien afleveringen.

Fighting with My Family

Te zien bij: Netflix

De gezinsleden van de familie Bevis zijn allemaal professionele worstelaars. De twee kinderen, Saraya en Zak, dromen ervan om lid te worden van World Wrestling Entertainment (WWE).

Osaka (S01)

Te zien bij: Netflix

In deze serie wordt Naomi Osaka gevolgd terwijl ze haar culturele achtergrond verkent en zich richt op haar veelzijdige identiteit als tenniskampioen en opkomend leider.

Making the Cut (S02)

Te zien bij: Amazon Prime Video

In het eerste seizoen van Making the Cut nemen Heidi Klum en Tim Gunn 12 gevestigde ontwerpers mee over de wereld, van New York naar Parijs en Tokio. Ze strijden om het volgende wereldwijde modemerk te worden. De winnende outfits zijn elke week te koop op Amazon in de Making the Cut-store en de laatst overgebleven ontwerper wint één miljoen dollar om te investeren in zijn of haar merk.

El Cid (S02)

Te zien bij: Amazon Prime Video

El Cid zal het verhaal vertellen van de man achter de legende, ook wel bekend als “Ruy”. De serie volgt hem tijdens zijn reis van een jonge jongen naar een ware oorlogsheld en een schildknaap voor de koning. Hij probeert zijn plaats te vinden binnen de complexe monarchie die hem probeert te overheersen. Gedurende de hele serie zullen de Prime members de verschillende religieuze groepen leren kennen die in Spanje naast elkaar bestonden, waaronder de Christenen, Arabieren en Joden. Je zult ontdekken hoe Ruy de bewondering van hen allen heeft kunnen verdienen.

Inside Job

Te zien bij: Ziggo

Ontdek de wijdverbreide, overtuigende details van de vergaande en diepgewortelde corruptie op Wall Street die in 2008 voor de wereldwijde economische crisis zorgde.

Peter R. De Vries: Liever Staande Sterven, Dan Op Je Knieën Leven.

Te zien bij: Videoland

In verband met het overlijden van Peter R. de Vries zendt Videoland een speciale in memoriam uit.

The United Way

Te zien bij: Pathé Thuis

Ontdek wat Manchester United zo uniek en verbonden maakt. Deze documentaire vertelt de veelbewogen geschiedenis van de Engelse voetbalclub, met niet eerder vertoonde beelden.