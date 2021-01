iCulture Vandaag: dit was woensdag 20 januari 2021

Terwijl Joe Biden zijn intrede doet in het Witte Huis, zetten wij alles wat er gebeurde op Apple-gebied voor je op een rijtje. Nu we nog meer thuis zitten ben je waarschijnlijk al meerdere keren door het aanbod van Netflix heen gescrold. Toe aan iets anders? Nieuwe Shuffle Play-functie van Netflix gaat je helpen kiezen. Ook zijn er vandaag Beats Flex in nieuwe kleuren uitgekomen en leggen we uit wanneer Apple (normaliter) nieuwe producten lanceert. Dat en meer in de iCulture Vandaag. Ook hebben we vandaag de review van Apple Fitness+ voor je klaar staan, de Apple’s fitnessdienst die je via een omweg ook in Nederland kan gebruiken.



