‘iPhone 12’ in drie schermformaten en gebaseerd op iPad Pro

De foto’s zijn op Twitter gepubliceerd door Sonny Dickson. Al jaren weet hij dummy’s van de nieuwe iPhones te bemachtigen. Vaak lijken deze dummy’s sterk op het uiteindelijke design. Deze foto’s tonen drie iPhones in verschillende schermformaten: 5,4-inch, 6,1-inch en 6,7-inch. Dat is in lijn met eerdere geruchten over het iPhone 12-scherm. Als deze kloppen staan we dit najaar voor meer keuze dan ooit wat schermformaten betreft.



Here are the first iPhone 12 dummies: 3 sizes (5.4, 6.1, 6.7). Flat edges, 3 cameras on the bump like recent molds. Notch, cameras should not be taken 100%, but chassis promising. pic.twitter.com/fcw3bLhVEF — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 21, 2020

Oplettende kijkers zien dat het design sterk lijkt op dat van de iPad Pro. Als deze geruchten kloppen krijgen we dit jaar voor het eerst sinds 2014 een nieuw iPhone-design zonder afgeronde randjes. Dit design lijkt daarom wat meer op dat van de iPhone 4 uit 2010, maar dan in een 2020 jasje. Dat betekent hetzelfde concept van een glazen voor- en achterkant omringd met een metalen ‘band’. Hierin zijn ook de antennes verwerkt. Wat ons betreft is 2020 voor Apple het juiste moment om deze stap te zetten.

Bekijk ook 10 jaar iPhone 4: waarom nu het moment is om het design terug te brengen [opinie] Het is deze maand tien jaar geleden dat de iPhone 4 aangekondigd en uitgebracht werd. De iPhone 4 was voor velen een geliefd model, onder andere vanwege het design. Nu is daarom het juiste moment om dit ontwerp te moderniseren voor de nieuwste iPhones.

Behuizing ‘veelbelovend’, maar onduidelijkheid over camera’s

Sonny Dickson zegt in zijn tweet dat de camera’s op de achterkant misschien niet 100% kloppen, maar de behuizing is veelbelovend. Sommige geruchten wijzen bijvoorbeeld op een LiDAR Scanner in de iPhone 12, maar de kans bestaat dat dit alleen beschikbaar wordt op de zogenaamde ‘iPhone 12 Pro Max‘. Ook moet nog duidelijk worden hoeveel camera’s alle verschillende iPhone 12-modellen krijgen. Apple kan bijvoorbeeld twee camera’s inbouwen in de ‘kleine’ 5,4-inch variant. Dat geeft potentiële kopers meer reden om voor de grotere en vooral duurdere iPhones te gaan.

Het is volgens de verwachting pas in september officieel, maar aangezien Sonny Dickson het vaker bij het rechte eind heeft kunnen we uitgaan van een redelijk betrouwbaar beeld. Het is onduidelijk hoe Dickson aan de dummy’s is gekomen. We krijgen hoe dan ook steeds meer vertrouwen in dat Apple dit iPad Pro-design wil doorvoeren naar de iPhone.

Geruchten rondom de aanstaande iPhone 12 duiden steeds beter wat we moeten verwachten van Apple in het najaar van 2020. Zo worden er misschien geen EarPods meegeleverd, maar gelukkig zou de iPhone 12 opslagcapaciteit bij 128GB beginnen. Naast het design zou de iPhone 12 (Pro) ook het ProMotion-scherm van de iPad Pro overnemen voor vloeiender beeld.