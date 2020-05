De schermen van de 2020 iPhones komen bijna allemaal in nieuwe formaten. En bij een nieuw formaat hoort ook een nieuwe schermresolutie. Ten minste, als we de analist Ross Young mogen geloven. In zijn nieuwste verslag deelt hij details over de resolutie van de iPhone 12-serie die voorheen nog niet bekend waren. Zo krijgt de iPhone 12 de hoogste resolutie ooit voor een iPhone.



‘iPhone 12 resoluties gelekt’

De huidige iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max hebben een resolutie van respectievelijk 2436 x 1125 en 2688 x 1242, beide met een pixeldichtheid van 458. De iPhone 12 (Max) en de iPhone 12 Pro gaan hier overheen. De 5,4-inch iPhone 12 krijgt een resolutie van 475 pixels per inch, terwijl de twee grotere 6,1-inch iPhones het moeten doen met 460 pixels per inch. De iPhone 12 Pro Max, de grootste van het stel, krijgt met zijn 6,7-inch een pixeldichtheid van 458. Dat is dus hetzelfde als de huidige iPhone 11 Pro.

De informatie is afkomstig van een analist die gespecialiseerd is in smartphoneschermen. Hij denk bovendien dat alle OLED-displays gemaakt worden door Samsung, met uitzonder van de grotere 6,1-inch iPhone 12. Dat scherm zou gemaakt worden door BOE/LG Display. Bovendien zou Apple bij sommige modellen gebruik willen maken van de Y-OCTA technologie van Samsung, waarbij de touchsensoren verwerkt zitten in het display zelf. Andere details van de iPhone 12-serie, zoals opslag, waren eerder al gelekt.

‘Nieuwe 10-bit kleurenweergave in iPhone 12 Pro’

Nieuw bekend geworden is dat de twee Pro-modellen uitgerust zouden zijn met 10-bits kleurenscherm. Het is volgens de analist één van de eerste smartphonedisplays met een dergelijke kleurweergave. Dit type scherm kan een grotere variatie van kleuren tonen, die nog meer natuurgetrouw zijn. Tot slot spreekt hij over de toevoeging van een extreme dynamic range-display (XDR). Dat betekent doorgaans een standaardhelderheid van 1000 nits met een maximum van 1600. De iPhone 11 Pro (Max) heeft een standaardhelderheid van 800 nits, met een maximum van 1200 nits voor content met een hoog dynamisch bereik, zoals films.

De productie van de onderdelen voor de iPhone 12-serie zou volgens de analist zo’n zes weken later zijn dan normaal. Daarom zou de release gepland staan voor oktober, in plaats van midden of eind september. Wil je meer weten over de schermen van de 2020 iPhones? Lees dan meer in onze round-up.