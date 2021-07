iPadOS 14.7 beschikbaar: dit is er nieuw

Onlangs bracht Apple al iOS 14.7 uit. Normaal gesproken worden iOS- en iPadOS-updates tegelijkertijd uitgebracht, maar deze keer is Apple hiervan afgeweken. Wat de reden voor de vertraging van iPadOS 14.7 is, is niet helemaal duidelijk. Het goede nieuws nu is in ieder geval dat iPadOS 14.7 nu beschikbaar is en te downloaden is voor je iPad. We nemen de nieuwe functies van iPadOS 14.7 met je door.



iPadOS 14.7 releasenotes

Dit zijn de releasenotes van Apple:

iPadOS 14.7 bevat de volgende verbeteringen en probleemoplossingen voor je iPad: Aan de Woning-app is de mogelijkheid toegevoegd om timers op de HomePod te beheren

In de Podcasts-bibliotheek kun je nu kiezen of je alle programma’s wilt zien of alleen gevolgde programma’s

Menuoptie ‘Deel afspeellijst’ ontbrak in Apple Music

Het afspelen van Dolby Atmos- en Lossless-audio in Apple Music werd mogelijk onverwacht gestopt

Op brailleleesregels kon ongeldige informatie worden weergegeven bij het schrijven van e-mailberichten

Audio kon overslaan bij het gebruik van USB‑C-naar-3,5-mm-koptelefoonadapters met de iPad Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website:

https://support.apple.com/kb/HT201222

#1 Timers op HomePod via Woning-app

Je kan in iPadOS 14.7 in de Woning-app de timers op de HomePod beheren. Je kan een nieuwe timer starten, dus zonder dat je een spraakopdracht hoeft te geven. Bovendien zie je hier alle huidige timers lopen, wat handig kan zijn om een overzicht te krijgen van alle timers. Vooral als je de iPad in de keuken gebruikt, is dit een welkome toevoeging. Zorg er wel voor dat de HomePod ook bijgewerkt is naar HomePod-software versie 14.7.

#2 Luchtkwaliteit in de Kaarten-app

De iPad heeft nog altijd geen Weer-app (ook niet in de aankomende iPadOS 15-update), maar toch is er een manier om in iPadOS 14.7 te checken wat de luchtkwaliteit op een locatie is. Je kan namelijk in de Apple Kaarten-app rechtsonder bekijken wat de temperatuur en de luchtkwaliteit is van de plek op de kaart die op dat moment in beeld is. Als je de knop rechtsonder ingedrukt houdt, krijg je iets meer te zien over de temperatuur en luchtkwaliteit.

#3 Podcast: alle programma of alleen die je volgt

In de Podcasts-app kan je in je bibliotheek filteren op alle programma’s of alleen de programma’s die je volgt. Dit komt van pas als je wel eens een aflevering van een programma luistert die je niet per se op de voet hoeft te volgen, maar wel wil weten als er wat nieuws is. Je ziet de filteroptie vanzelf als je naar Bibliotheek > Programma’s gaat, maar alleen als je ook shows hebt die je niet volgt.

#4 Bugfixes in Apple Music en meer

Tot slot heeft Apple ook nog wat bugs opgelost in iPadOS 14.7. Zo was er een probleem in Apple Music waarbij Dolby Atmos- en lossless audio-versies van muziek plotseling gestopt werden en ontbrak de optie Deel afspeellijst. Beide bugs zijn nu verholpen. Ook kon ongeldige informatie weergegeven worden op brailleleesregels bij het schrijven van e-mailberichten.

iPadOS 14.7 downloaden

Om iPadOS 14.7 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina en nieuwer. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

