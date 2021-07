Afgelopen mei en juni reden Apple Maps-auto’s kriskras door Nederland. Samen met jullie lezers hebben we zelfs de locaties van honderden Apple Kaarten-auto’s vastgelegd, zodat je een goed beeld krijgt waar Apple’s auto’s allemaal rondgereden zijn. Na Nederland is nu heel België aan de beurt, zo ontdekte iCulture-lezer Jasper.



Apple Kaarten-auto’s in België

Het is niet de eerste keer dat Apple’s auto’s door België heen rijden. In juni 2020 werden er al enkele regio’s aangedaan, maar deze keer wordt het grootser aangepakt. Apple’s auto’s rijden door alle provincies van België, inclusief het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op Apple’s pagina is te lezen dat de auto’s van 12 juli tot en met 10 september door België heen rijden.



Voorbeeld van een auto, eerder dit jaar gesignaleerd in Nederland

Je herkent de witte auto’s aan de grote uitrusting met camera’s bovenop het dak en de tekst Apple Maps achterop en aan de zijkanten. Apple gebruikt de auto’s om het kaartmateriaal van de Apple Kaarten-app te vernieuwen. Nu gebruikt Apple nog de kaarten van andere leveranciers, maar met de eigen auto’s wil Apple alle regio’s voorzien van nieuw kaartmateriaal. Dat levert gedetailleerdere beelden op. Bovendien voegt Apple daarmee Look Around toe, Apple’s eigen variant van StreetView.

Het is nog onduidelijk hoe lang het duurt voordat de nieuwe beelden zichtbaar zijn in de Kaarten-app. Apple heeft verklapt dat dit jaar onder andere Italië aan de beurt is. Sinds vorige maand hebben Spanje en Portugal de nieuwe kaarten. Waarschijnlijk moeten we in Nederland en België wachten tot ergens in 2022.