App Store Connect, het portaal voor ontwikkelaars waar zij nieuwe apps, appupdates en prijswijzigingen kunnen indienen, sluit ook dit jaar rond de kerst tijdelijk haar deuren. Vanaf 23 december tot en met 27 december is het doorgeven van wijzigingen of nieuwe apps niet mogelijk.

App Store Connect sluiting van 23 tot en met 27 december

Heel veel is in 2020 anders, maar één ding blijkt ook dit jaar weer hetzelfde te zijn: de jaarlijkste App Store Connect sluiting. Apple zorgt er traditiegetrouw voor dat het App Store team een aantal dagen vrij kan krijgen door App Store Connect te sluiten. In een developer-update laat Apple weten wanneer App Store Connect dit jaar gesloten is: 23 tot en met 27 december.



De aankondiging is vooral goed om te weten voor ontwikkelaars, omdat zij gedurende die dagen geen nieuwe apps, updates of prijswijzigingen door kunnen voeren. Maar dat heeft dus ook gevolgen voor jou als gebruiker: je ziet een aantal dagen geen of minder app-updates en kunt ook geen nieuwe app-aanbiedingen scoren. Het aantal nieuwe apps dat in de App Store verschijnt, zal gedurende die periode zeer beperkt zijn.

Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen updates komen. Ontwikkelaars kunnen goedgekeurde apps en updates nog wel inplannen. Maar het is dus niet mogelijk om met spoed een nieuwe versie van een app te laten keuren en uit te brengen. Als er dus een bug in een app zit, moet een fix wachten tot na de sluiting.

De App Store zelf blijft uiteraard wel open en apps downloaden kan ook nog gewoon. Maar mocht het je dus opvallen dat er die laatste dagen van december minder appupdates zijn, dan weet je nu waar dat door komt.