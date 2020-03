MacBook Air 2020 benchmarks laten flinke prestatiewinst zien

MacBook Air 2020 benchmarks

Apple heeft deze week de MacBook Air vernieuwd. Er zit een Magic Keyboard met schaarmechanisme in, waardoor het toetsenbord minder snel kapot gaat. Ook heeft Apple voor het eerst gekozen voor een dual-core processor. Het gaat om de snellere 10e generatie Intel Core processor, waarbij je de keuze hebt uit de i3, i5 of i7. De eerste testmodellen zijn nu in handen van reviewers, waaronder Jason Snell. Hij kreeg een middenklasse MacBook Air met 1,1GHz quad-core Core i5 processor om te testen en schreef zijn eerste indrukken. Ook deelde hij zijn benchmark-metingen met Geekbench 5.



Daaruit blijkt dat hij een single-core score haalde van 1.047 en een multi-core score van 2.658. Kijk je naar het gemiddelde van tien andere metingen, dan kom je op een single-core score van 1.072 en een multi-core score van 2.714. Dit betekent dat het model van 2020 met Core i5 tot 76 procent sneller is dan het model uit 2018-2019. Deze beschikte over een 8e generatie 1,6GHz dual-core Core i5 chip.

Nou kun je een MacBook niet goed vergelijken met een iPad, maar als je puur naar de cijfers blijkt is de iPad Pro 2018 toch nog iets sneller. Die draait op een A12X processor en blijkt in de multi-core test beter te presteren. Zelfs 73% beter!

Toch blijkt uit de eerste hands-on ervaringen dat je beter een stapje hoger kunt gaan zitten en de i5-chip kunt nemen in plaats van het instapmodel met i3-processor. Maar dat kan er natuurlijk ook aan liggen dat de meeste reviewers verwende gebruikers zijn die vaak een wat duurdere machine op hun bureau hebben staan. Het instapmodel van 2020 is tot 10 procent sneller dan de MacBook Air van 2018-2019 en dat kan voor veel mensen genoeg zijn.

Bij de aankondiging van de MacBook Air benadrukte Apple de 2x snellere CPU-performance en de 80 procent snellere graphics.

MacBook Air 2020-modellen

1,1‑GHz dual‑core Intel Core i3-processor 10e generatie met 256GB en Touch ID: adviesprijs vanaf €1.199

1,1‑GHz quad‑core Intel Core i5-processor 10e generatie met 512GB opslag en Touch ID: adviesprijs vanaf €1.499

Je kunt deze MacBook Air met Retina-scherm nu al kopen bij YourMacStore en andere winkels. Bij Apple ligt ‘ie vanaf 24 maart in de rekken, al kun je niet in de Apple Store gaan kijken want die zijn momenteel gesloten.