iCulture Vandaag: dit was donderdag 27 augustus 2020

We hebben vanaf vandaag een iets andere indeling voor de iCulture Vandaag. Met onder andere een vooruitblik op de nieuwe iPads van 2020, zodat je weet of je nu nog naar de winkel moet gaan of beter even kunt wachten. Ook kijken we naar de WiZ-lampen, een goedkoop submerk van Philips Hue. Eén minpunt: ze werken niet samen met Philips Hue. Hoe dat zit lees je in onze review. Dat en nog veel meer lees je in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips

Apple Sidecar kun je ook op oudere iPads en Macs gebruiken. Maar je moet er wel wat trucjes voor uithalen.

Leesbewijzen uitschakelen doe je zo.

In noodgevallen altijd bereikbaar voor belangrijke mensen in je leven? Zo stel je het in.

De iPhone fabrieksinstellingen terugzetten doe je zo.

Accessoires en devices

De Publieke beta 3 van watchOS 7 is uit

In onze review van WiZ lees je wat we van dit goedkopere submerk van Philips Hue vinden.

Ken je de slaapfuncties in watchOS 7 al? We hebben ze voor je op een rijtje gezet.

Apps

De 9292-app gaat tickets verkopen voor het openbaar vervoer. Je betaalt wel een service-fee.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan: