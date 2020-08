iCulture Vandaag: dit was woensdag 26 augustus 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 26 augustus 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag zetten we niet alleen de beste knoppen voor HomeKit op een rij, maar lichten we ook de Philips Hue-schakelaars uit. Wat kun je het beste kiezen? We blikken ook alvast vooruit op één van de verwachte nieuwe Apple-producten. In onze vooruitblik van de Apple TV 2020 lees je welke verbeteringen we verwachten. Dat en nog veel meer lees je in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

GRIP (gratis, iPhone, iOS 10.0+) - De Grip-app houdt nu ook bij op welke abonnementen je geabonneerd bent.

Google Home (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - De Google Home-app heeft nu een donkere modus.

Infuse 6 (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 12.0+) - Je kan nu instellen wanneer Infuse vraagt om je pincode.

iMovie (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.4+) - Drie nieuwe filters en meer voor iMovie.

