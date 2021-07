We hebben de afgelopen tijd al vaak geschreven over de iPad mini. Er zijn zelfs al allerlei specs van de iPad mini 2021 gelekt. Maar één specificatie die onlangs nog niet naar buiten kwam, was het schermformaat. Display-analist Ross Young verklapt nu wat het schermformaat van de iPad mini 2021 wordt.



‘iPad mini 2021 krijgt 8,3-inch display

Het scherm van de huidige iPad mini meet al sinds het allereerste model 7,9-inch. Volgens de analist krijgt de nieuwe iPad mini 6 een scherm van 8,3-inch. Dat is dus bijna een halve inch groter. De groei in het displayformaat wordt onder andere gerealiseerd door smallere schermranden en het verdwijnen van de thuisknop. Dankzij het nieuwe design, dat vergelijkbaar is met de iPad Air en iPad Pro, is er meer ruimte voor een groter display zonder dat het toestel zelf groter wordt.

Bijna een jaar geleden gingen er wel wat vage geruchten dat de iPad mini een groter scherm zou krijgen. Er werd gesproken over 9- en 8,4-inch, maar het lijkt dus meer richting de 8,3-inch te gaan. Diezelfde analist zegt ook dat er geen mini-LED in de nieuwe iPad mini komt, in tegenstelling tot wat eerder door Digitimes beweerd werd. Apple gaat daarom waarschijnlijk gebruikmaken van LCD, oftewel Liquid Retina LCD. Dit scherm vinden we ook al in de iPad Air 2020.

De iPad mini 2021 wordt vermoedelijk in september aangekondigd en is de eerste nieuwe iPad mini sinds twee en een half jaar. Het huidige model komt uit maart 2019 en introduceerde een snellere chip en ondersteuning voor de Apple Pencil.