Live Text, in het Nederlands ook wel Livetekst genoemd, is een handige nieuwe functie waarbij tekst in foto’s automatisch herkend wordt. Je kan daardoor de tekst selecteren en bijvoorbeeld kopieren. Dat kan in allerlei situaties goed van pas komen. Het is een nieuwe functie in iOS 15 en iPadOS 15, maar op de Mac voegt Apple de Livetekst-functie ook toe met macOS Monterey. Oorspronkelijk zou dit alleen werken op modellen met de nieuwste M1-chip, maar vanaf de vierde beta van macOS Monterey werkt het op alle modellen die de update kunnen draaien.



Live Text komt naar alle Macs met macOS Monterey

Apple voegt in macOS Monterey functies toe die alleen op M1 Macs werken, oftewel modellen met Apple Silicon. Eén van die functies was dus Livetekst, zo was te lezen in een kleine voetnoot op Apple’s overzichtspagina. Maar in de releasenotes van macOS Monterey beta 4 staat het volgende:

Live Text New Features in macOS Monterey 12 beta 4 Live Text now works across all Mac computers that support macOS Monterey.

Dat is dus goed nieuws voor het merendeel van de Mac-gebruikers. Het is niet duidelijk waarom Apple van gedachte verandert is. Maar wat in ieder geval vaststaat is dat de functie op de Mac minder geavanceerd werkt dan op de iPhone en iPad. Op de iPhone en iPad werkt het ook via de camera, waardoor het apparaat letterlijk live tekst herkent, dus nog voordat je een foto maakt. Op de Mac hoeft dat natuurlijk niet door het ontbreken van een uitgebreid camerasysteem, waardoor alleen foto’s die al op de Mac staan geanalyseerd hoeven te worden op tekst. Je kan vanuit bijvoorbeeld de Voorvertoning-app tekst selecteren.

Hou er rekening mee dat Apple de vereiste modellen altijd weer kan terugdraaien als het toch niet goed blijkt te werken. We zijn immers pas bij de vierde beta en er zullen er nog velen volgen. Bovendien zijn er nog genoeg andere macOS Monterey-functies die alleen op M1-modellen werken.