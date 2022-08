Diagnostische tool voor herstartende iPhones

Heb je een iPhone die onverwacht herstart, dan kan dat erg vervelend zijn. Zeker als je iPhone in een bootloop zit, kun je er radeloos van worden. Apple gaat dit nu onderzoeken met een nieuwe diagnostische tool, zo meldt MacRumors. De nieuwe ‘System Stability’ diagnostische tool is onderdeel van Apple Service Toolkit 2. Hiermee ben je hopelijk nog sneller van je probleem afgeholpen.



De tool is te gebruiken met een iPhone 11 of nieuwer. Komt een klant met een dergelijk toestel in de winkel, dan kan de tool de analytische logbestanden uitlezen om te kijken hoe vaak er onverwachte herstarts hebben plaatsgevonden in de afgelopen 14 dagen. Is dat het geval, dan raadt Apple een hardware-reparatie aan. De tool lost het probleem dus niet meteen op, maar werkt wel een stuk sneller dan de huidige methode, waarbij handmatig de analysebestanden moesten worden bekeken om te zien hoe vaak er een onverwachte reboot is opgetreden.

Er is ook een nieuw supportdocument met tips wat je moet doen als je steeds het Apple-logo of een draaiend tandwiel te zien krijgt. Dit bevat summiere tips, zoals het installeren van de nieuwste software-update, het controleren van de Batterijconditie en wat je moet doen als apps steeds crashen. Dat is echter iets anders dan het constant rebooten van je iPhone.