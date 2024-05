In iOS 18 zit volgens geruchten een nieuwe functie waarmee je gesproken taal naar tekst kunt omzetten. Dit werkt zowel in de Dictafoon-app als in de Notities-app in iOS 18.

Dankzij deze nieuwe functie in iOS 18 is het mogelijk om met behulp van AI een samenvatting te laten maken van een spraakopname, die vervolgens in getypte tekst wordt omgezet. Je kunt dan bijvoorbeeld een vergadering met de Dictafoon-app opnemen en de opname laten samenvatten, zodat je collega’s een lijstje kunt sturen van de dingen die zijn afgesproken. Uiteraard is het wel handig om nog even na te lezen of alle punten uit de samenvatting wel kloppen, want ook een AI-assistent kan fouten maken. Mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van ChatGPT of een AI-model dat in Apple in eigen huis heeft ontwikkeld. Geruchten over een samenwerking tussen OpenAI en Apple gaan al langere tijd.

Apple heeft ook al eerder transcriptie-functies uitgebracht, met wisselend succes. De meest recente toepassing is het uitschrijven van gesproken teksten in Apple Podcasts, dat alleen werkt als de podcastmaker hiervoor heeft gekozen. En het werkt nog niet in het Nederlands. Je kunt ook gesproken berichten in iMessage laten uitschrijven, maar de kwaliteit van de transcriptie laat nog wel eens te wensen over. De aanstaande, systeembrede functie voor audiotranscripties en samenvattingen zou het een stuk beter moeten doen dankzij AI.

Apple zou volgens bronnen al langere tijd werken aan een AI-aangedreven samenvattingsfunctie en een sterk verbeterde tool voor audiotranscripties. Ze zijn efficiënter en in meerdere apps te gebruiken, waaronder Notities en Dictafoon. Het zou een van de sterkste voorbeelden van AI-integratie in verschillende delen van iOS 18 zijn en zou gebruikers veel tijd kunnen besparen. Maar dan moet het wel goed werken, liefst ook in het Nederlands. Of dat al meteen bij de release van iOS 18 het geval is, is nog zeer de vraag.

Dezelfde bron meldde eerder dat Apple de Agenda- en Herinneringen-app beter met elkaar wil laten samenwerken en hetzelfde zou gelden voor de Rekenmachine- en Notities-app. In ons overzicht van iOS 18 apps en verbeteringen lees je er meer over. Daarnaast zou iOS 18 nieuwe Safari-functies kunnen bevatten, zoals een Web Eraser en een Browsing Assistant. Het maken van samenvattingen zou op nog meer plekken in iOS 18 kunnen opduiken, zoals het samenvatten van webpagina’s in Safari. Er zijn al diverse third party-apps voor iPhone die AI-functies bieden, ook voor het opnemen en uitschrijven van gesproken teksten. De populaire app Just Press Record kan het bijvoorbeeld al langere tijd, maar met een flinke dosis AI zou de accuraatheid nog verbeterd kunnen worden.