TV-serie apps voor je iPhone

We staan aan het begin van het nieuwe jaar. Als je goede voornemen is om eindelijk eens die serie af te kijken, dan gaan deze apps je daarbij helpen.

Met deze apps om tv-series bij te houden vergeet je nooit meer om een serie af te kijken en zit je nooit met je handen in het haar welke tv-serie je nu weer eens zult kijken.

Apps voor tv-series

We kijken in Nederland steeds meer series. Streaming videodiensten zoals Netflix groeien iedere maand, terwijl alternatieven zoals Videoland en NLZiet ook steeds meer kijkers trekken. Daarnaast zijn er nieuwkomers zoals Disney+ en Apple TV+, om nog maar te zwijgen over de vele tv-shows die je op de normale tv-zenders vindt. Hoe houd je als couch potato deze series bij en houd je overzicht? Met speciale apps voor je iPhone en iPad! Daarmee leg je vast welke tv-series je wilt kijken en welke je al gekeken hebt. Zo kun je afvinken welke afleveringen je al hebt gezien.



Even voor de zekerheid: deze apps kunnen niet worden gebruikt voor het kijken van tv-series, maar alleen voor het bijhouden van je kijklijsten en voortgang. Wil je tv-series kijken, check dan ons overzicht van streaming tv-diensten voor de iPhone en iPad, of ons artikel over tv-kijken op de Apple TV.

iCulture adviseert: Serist

Serist lijkt nog elke dag bezig met het verbeteren van de app en het toevoegen van nieuwe functies. Met Serist kun je gemakkelijk bijhouden welke afleveringen je al hebt gezien van een serie. De afleveringen die je nog niet hebt gezien worden in een aparte lijst geplaatst, die je op verschillende manieren kunt sorteren. Je kunt zoeken naar tv-series, ontdekken welke tv-series momenteel populair zijn of binnenkort eraan zitten te komen. Ook kun je per genre bladeren en persoonlijke aanbevelingen krijgen. Je volgt je favoriete tv-shows, zet ze op een persoonlijke To Watch-lijst en zorgt dat alle info wordt gesynchroniseerd met Trakt. Je kunt een melding krijgen als er nieuwe afleveringen zijn. Ook heeft de app een widget, een donker thema en een Apple Watch-app.

Sofa

Sofa kan veel meer dan tv-series bijhouden. Het is bedoeld voor allerlei media, dus ook boeken, podcasts en films. Deze app is vooral handig als je wil terugzien wat je zoal gekeken hebt, ook als je niet per aflevering je voortgang wilt vastleggen. Zo kun je in Sofa ook per seizoen zeggen dat je iets gekeken hebt. Je maakt in Sofa een lijst van verschillende media-items, zoals tv-shows, films en zelfs muziekalbums en games. Daarbij ben je vrij om elk type lijstje te maken.

Het toevoegen van een film of serie gaat heel snel, omdat Sofa alle info al in een database heeft staan. Dit is het grote verschil met het bijhouden van een lijstje in de Notities-app: je hoeft minder te zoeken en maakt geen spelfouten. Bovendien ziet het er net iets aantrekkelijker uit. Sofa toont de releasedatum van de film of serie en geeft een korte samenvatting. Je krijgt ook een cover te zien. Het grootste nadeel is dat Sofa niet samenwerkt met Trakt (zie uitleg verderop).

iTV Shows

Deze app werd ons aangeraden door meerdere lezers. Je kunt hiermee je tv-shows vastleggen en nieuwe ontdekken. Je hoeft niet in te loggen en er zitten geen reclames in. Ook belooft de maker dat hij je data niet doorverkoopt. iTV Shows bestaat al heel lang en maakt gebruik van meerdere databases om de informatie over tv-shows op te halen. Met de handige widget kun je snel zien wat er zoal te zien is en welke volgende aflevering voor je klaar staat. Na het kijken markeer je de aflevering als bekeken. Je krijgt ook een notificatie als er nieuwe afleveringen zijn om te kijken. Installeer je iTV Shows op meerdere apparaten, dan zorgt de iCloud-synchronisatie ervoor dat alles op elkaar is afgestemd.

Deze app werkt ook met Trakt en geeft aanbevelingen op basis van series die je al kijkt. Of kijk welke series op dit moment door anderen worden gekeken. Je kunt er zelfs mee zien hoeveel tijd je besteedt aan tv-kijken.

TV Time

TV Time is een van de beste apps om tv-series bij te houden en is zowel beschikbaar op iOS als op Android. Er zitten relatief veel functies in. Markeer welke series je wilt kijken of check welke trending series momenteel populair zijn. Je geeft aan welke seizoenen je hebt al gekeken. Open je de app, dan zie je een lijst van nog niet bekeken afleveringen die binnenkort te zien zijn. Ook kun je een reactie, foto of gif posten. Met een watchlist kun je je voortgang bijhouden en zien wat er nog aankomt.

Je kunt meedoen aan quizzen om te laten zien dat je goed hebt opgelet. Ook deze app stuurt een notificatie als het weer tijd is voor je favoriete serie. In vergelijking met andere apps is TV Time veel meer een sociaal netwerk voor al je series. Je krijgt ook aanraders te zien, bijvoorbeeld op basis van wat je vrienden kijken. We vonden in deze app echter geen ondersteuning voor Trakt.

iShows

Verwacht in iShows geen lange lijsten met veel series onder elkaar: deze app toont al je favoriete programma’s met nette dvd-covers, waar je op kunt tappen voor meer informatie. Het resultaat is een minder drukke serielijst, waar je wel wat langer doorheen moet vegen om deze volledig door te bladeren. Je vindt hierin ook Nederlandse series zoals Zwarte Tulp. iShows werkt met Trakt, om alle informatie op je apparaten gesynchroniseerd te houden. Geef aan wat je favorieten zijn, wat je al hebt gekeken en welke shows je wilt archiveren omdat je erop uitgekeken bent. Je kunt de tv-series op drie manieren sorteren: alfabetisch, volgende of laatste aflevering.

Je kunt het uiterlijk van de app aanpassen naar de layout Poster of Fanart. Ook kun de kleur van de app (licht en donker) aanpassen en kiezen uit zes kleuren. Je kunt iShows zelfs elke dag in een andere kleur gebruiken of gebruik maken van speciale thema’s rondom Game of Thrones, The Walking Dead, Breaking Bad en dergelijke. Met de zogenaamde Verkenningsplek ontdek je lopende en populaire series en zie je wat je vrienden kijken.

Television Time

Television Time is een andere tv-series tracker voor de iPhone en iPad. De nadruk ligt op een mooi design, waarmee je makkelijk kunt navigeren naar de gewenste show of aflevering. Het synchroniseert met iCloud en Trakt. Notificaties houden je op de hoogte als er een nieuwe tv-serie aankomt die je mogelijk zou willen kijken. Je ziet per tv-serie allerlei nuttige informatie. Deze kun je ook opvragen via Spotlight op je thuisscherm. En met de voortgangsbalken zie je hoe ver je al in een serie gevorderd bent en hoeveel tijd je al hebt zitten tv-kijken. Al zul je het laatste misschien liever niet willen weten. Exporteer afleveringen naar een agenda, zodat je een kijkschema kunt maken. Je kunt met de speciale iMessage-app met vrienden kletsen over je favoriete series.

TeeVee 3

TeeVee heeft een rijke historie in de App Store. Deze app bestaat al heel lang en is inmiddels toe aan versie 3. Je krijgt alle informatie te zien over je favoriete tv-shows, van trending lijsten tot een zoekfunctie. De database bevat meer dan 30.000 tv-series, zodat jouw favoriete show er ongetwijfeld tussen staat. Er is gezorgd voor een zo overzichtelijk mogelijke interface. Synchroniseren doe je met Trakt en iCloud, zodat je op al je apparaten up-to-date bent. Je krijgt een notificatie als jouw favoriete serie in jouw tijdzone beschikbaar komt. Zie je een aflevering waar je meer over wilt weten, dan veeg je gemakkelijk naar links over het scherm.

De basis van TeeVee is gelijk aan andere serie-apps: je voegt je favoriete programma’s toe, waarna je kunt bijhouden bij welke aflevering je gebleven bent. TeeVee pakt het qua design echter wel op een eigen manier aan: veel afbeeldingen, weinig tekst. Dat maakt TeeVee een stukje origineler. Wij vinden het wel een passend design!

TodoMovies 4

Gaat het vooral om films, dan is TodoMovies is een mooie app om je favoriete films bij te houden. Je kunt precies zien wat je nog wilt kijken. Het leuke van TodoMovies is dat het heel geschikt is om iets nieuws te ontdekken. Je krijgt lijsten met populaire films en samengestelde afspeellijsten rond een bepaald thema. Kijk bijvoorbeeld naar de beste liefdesfilms tijdens Valentijnsdag. De afspeellijsten brengen je op het idee om een bepaald genre te ontdekken, maar je kunt ook kijken wat er nu in de bioscoop draait of wat er binnenkort wordt verwacht. Ook kun je in TodoMovies een waardering invoeren, de cast en crew bekijken en trailers afspelen. Grote posters en extra informatie zoals bonus-scenes maken dit een heel complete app.

Een nadeel van TodoMovies is dat de app al een tijdje niet meer is bijgewerkt. Je vindt dus geen ondersteuning voor de nieuwste iOS-functies, maar de app werkt nog. Ook wordt er al langer dan een jaar ondersteuning voor de Apple Watch beloofd.

Bonus: WatchAid TV Show Planner

Alleen voor mensen met een Amerikaans App Store-account: WatchAid TV Show Planner. Dit is een heel fraaie app om je (geplande en bekeken) tv-series te bekijken op je Apple TV en Apple Watch. Deze app geeft je een directe link naar tv-diensten om meteen te kunnen kijken. Dit werkt alleen met Amerikaanse tv-diensten. Check dus even goed of je iets hebt aan WatchAid, voordat je de moeite neemt om de app te downloaden. Je geeft aan welke tv-shows favoriet zijn en krijgt notificaties als de volgende aflevering klaar staat. Ook krijg je persoonlijke suggesties.

Wat is Trakt? Trakt.tv is een online dienst waarmee je series kunt bijhouden – net als veel van de apps die we in dit artikel bespreken. Trekt is vergelijkbaar met Last.fm, de dienst die bijhoudt welke muziek je luistert. Er is geen officiële app voor Trakt beschikbaar, maar apps van andere ontwikkelaars kunnen wel met de dienst verbinden. Dat doet ook het gros van de applicaties die we in dit artikel bespreken. Omdat Trakt met verschillende soorten apps werkt, kun je jouw serievoortgang op veel meer manieren bijhouden. Gebruik je de mediaspeler Infuse? Dan zal Trakt een bekeken aflevering automatisch afvinken in je Trakt-account, waarna dit weer gesynchroniseerd wordt met een van de tv-showapps in deze vergelijking. Uiteraard alleen mits deze ondersteuning biedt voor Trakt.



