Het is zover: iOS 15 en iPadOS 15 zijn klaar om te downloaden voor het grote publiek. We zijn benieuwd wat je van de update vindt! Praat mee en deel je ervaringen met andere iCulture-lezers.

iOS 15 downloaden: deel hier je ervaringen

Sommigen onder ons kijken er al maanden naar uit: de officiële release van iOS 15. Heb je niet meegedaan aan de beta, dan kun je vanaf omstreeks 19:00 iOS 15 installeren. Ook kun je dan iPadOS 15 op je toestel zetten. Vul onze poll in en deel in de reacties hoe jij iOS 15 en iPadOS 15 ervaart.

Let op: macOS Monterey komt vandaag nog niet!

Zie je de update nog niet? Het heeft geen zin om te melden dat je de update nog niet ziet. Apple zal omstreeks 19:00 uur de update vrijgeven, maar het gebeurt regelmatig dat het een paar minuten later is. Dat is geen reden tot paniek; Apple is jou niet vergeten, maar de uitrol naar miljoenen devices is nu eenmaal een gigantische operatie. Het is vaak beter om even te wachten.



Een iOS-update is belangrijk om meerdere redenen. Natuurlijk kan het leuk zijn dat je nu allerlei nieuwe functies kunt gebruiken en soms maken die ook echt een belangrijk verschil. Misschien wel een belangrijkere reden om grote updates te installeren is je privacy. Apple besteedt in iOS 15 aandacht aan privacy, waar we je in ons aparte artikel over vertellen. Bekijk deze video voor onze favoriete iOS 15 functies:

Hoe je te werk gaat bij het installeren van iOS 15, lees je onder meer in ons speciale artikel. We raden je in ieder geval aan om een back-up van je iPhone te maken. Zoals uitgelegd in onze iOS 15 keuzehulp, raden we aan om eerst te controleren of jouw favoriete apps zullen werken met iOS 15. Twijfel je, wacht dan nog even met het updaten. Heb je de update geïnstalleerd? Laat het dan vooral weten als je op problemen stuit.

Heb je last van iOS 15 installatieproblemen, dan hebben we een apart artikel waarin we mogelijke tegenvallers bij het downloaden en installeren langslopen. We krijgen ook vaak meldingen van mensen die om 19:00 exact de update nog niet zien. Dat kan kloppen, omdat Apple soms een paar minuten later op de knop drukt om de update vrij te geven. In dat geval kun je beter even geduld hebben.

Lukt het installeren van iOS 15 niet? Lees dan onze tips voor het oplossen van installatieproblemen van iOS-updates. De meestvoorkomende problemen kun je via de tips in dit artikel oplossen.

