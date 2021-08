iPadOS 15 FAQ: antwoorden op veelgestelde vragen

Voor de iPad verschijnt dit najaar iPadOS 15. Het is alweer de derde aparte update voor de iPad, nadat Apple in 2019 de software-updates voor iPhone en iPad gesplitst heeft. In de nieuwste versie zit een aantal iPad-specifieke functies. Dat is ook het doel geweest van de aparte iPadOS-updates: meer nieuwe functies die specifiek voor de iPad gemaakt zijn en het profiteren van het grotere scherm. In deze iPadOS 15 FAQ lees je de belangrijkste vragen en antwoorden die je moet weten voordat de update dit najaar verschijnt.

#1 Wat is iPadOS 15?

Elk jaar brengt Apple een nieuwe update uit van het besturingssysteem van de iPad, oftewel de software waar de iPad op draait: iPadOS. Dit jaar is het de beurt aan iPadOS 15. Dat wil echter niet zeggen dat het alweer de vijftiende versie van iPadOS is. Het is namelijk de derde iPadOS-update. Maar waarom dan cijfer 15? Dat komt omdat de iPad voorheen draaide op iOS, het besturingssysteem van de iPhone. Om het overzichtelijk te houden heeft Apple gewoon dezelfde telling aangehouden als op de iPhone, ook omdat er veel overlappende functies in zitten.

#2 Wanneer komt iPadOS 15 uit?

Apple brengt de software-updates altijd in het najaar uit, meestal in september. Dat zal ook het geval zijn bij iPadOS 15, zo is de verwachting. Apple heeft nog geen officiële releasedatum voor iPadOS 15 bekendgemaakt, maar we verwachten de update halverwege of eind september. De update zal dan vanaf 19:00 Nederlandse tijd beschikbaar zijn.

#3 Ik wil nu al installeren, kan dat?

Ieder jaar test Apple in de zomer de aankomende update bij ontwikkelaars en publieke testers. Iedereen die dat wil kan zich aanmelden om de beta, oftewel de testversie, te proberen op zijn of haar eigen toestel. Dit is gratis, maar je moet je wel even aanmelden voor de publieke beta. Je kan daardoor nu al iPadOS 15 op jouw iPad proberen, maar hou er wel rekening mee dat er nog bugs en problemen in zitten, dat nog niet alle functies toegevoegd zijn en dat er nog dingen kunnen veranderen. Doe daarom alleen mee als je weet wat je aan het doen bent, want je kan ook niet zomaar even downgraden. Teruggaan naar iPadOS 14 vereist een flink aantal stappen.

#4 Voor welke toestellen verschijnt iPadOS 15?

iPadOS 15 komt voor alle iPads beschikbaar die nu ook al draaien op iPadOS 14. Deze modellen krijgen allemaal de update:

iPad Pro 2021

iPad Air 2020

iPad 2020

iPad Pro 2020

iPad 2019

iPad Air 2019

iPad mini 2019

iPad Pro 2018

iPad 2018

iPad Pro 2017

iPad Pro 9,7-inch

iPad Pro 12,9-inch (1e generatie)

iPad mini 4

iPad 2017

iPad Air 2

Daarnaast verwachten we ook dat de nog niet aangekondigde iPads van dit najaar meteen draaien op iPadOS 15. Dat zijn de iPad mini 2021 en de iPad 2021.

#5 Wat is er allemaal nieuw in iPadOS 15?

Dit zijn de belangrijkste functies in iPadOS 15 die specifiek voor de iPad bedoeld zijn:

Verbeterde multitasking: Nieuwe manieren om gebruik te maken van Split View, Slide Over en het nieuwe Center Window.

Widgets op het beginscherm: Op de iPad vind je nu ook de widgets op het beginscherm. Daarnaast zijn er extra grote widgets.

Appbibliotheek: De Appbibliotheek komt ook naar de iPad en vind je rechtsonder in het Dock. Je vindt daar alle apps die op de iPad staan, gesorteerd in mapjes of alfabetisch.

Universal Control: Bedien de iPad met een muis of trackpad die aan een Mac gekoppeld is. Je kan de cursor verslepen van het ene apparaat naar het andere en ook op deze manier plaatjes, teksten en meer met elkaar uitwisselen.

Safari: Opnieuw ontworpen browser waarbij de kleur van de bovenste balk zich aanpast aan de website. Ook kan je zelf kiezen hoe de tabbladen ingedeeld worden.

Snelle notities: Maak snel een aantekening met de Apple Pencil, in de hoek van het scherm.

Daarnaast bevat iPadOS 15 ook veel van de functies die nieuw zijn in iOS 15, zoals de verbeterde notificaties, de Focus-modus, Livetekst en nog veel meer.

#6 Waarom komen de widgets nu pas naar de iPad?

Vorig jaar maakte Apple het al mogelijk om widgets op de iPhone op het beginscherm te zetten. Op de iPad werkte dat nog niet, want daar werkten de widgets alleen in het aparte overzicht. Exact dezelfde functie komt nu toch, een jaar later, alsnog naar de iPad. Waarom dit zo lang geduurd heeft, weet alleen Apple. Mogelijk wilde Apple nog wat aanpassingen doen, zodat het er op de iPad mooier uit ziet. Zo is de afstand tussen appicoontjes op het beginscherm wat aangepast en zijn ze ook iets kleiner (al kan je in de instellingen ook kiezen voor grotere icoontjes). Apple heeft voor de iPad ook nog extra grote widgets gemaakt.

#7 Wat gaat er allemaal veranderen in iPadOS 15?

Over het algemeen blijft iPadOS 15 hetzelfde als hoe het nu is. Maar maak je gebruik van widgets of de multitaskingmogelijkheden, dan gaat er wel het één en ander veranderen.

Het aparte widgetoverzicht is nog wel behouden gebleven, maar deze kan je niet meer vastzetten op het eerste beginscherm van de iPad. In plaats daarvan kun je alle widgets individueel ergens op een plek op één van je beginschermen zetten. Je hebt daardoor meer vrijheid, maar je zal je beginscherm misschien wel opnieuw willen indelen.

Voor multitasking ben je nu gewend om veelal apps te verslepen om ze naast elkaar te kunnen gebruiken. In iPadOS 15 komt er een nieuw menu, dat met een knop bovenaan een app te activeren is. Dit maakt het instellen van Split View een stuk makkelijker.

Een andere belangrijke verandering is dat je niet meer de keuze hebt voor kleinere (maar meer) appicoontjes op een beginscherm of grote appicoontjes. Apple biedt nu op elk toestel hetzelfde aantal icoontjes, al kan je zoals eerder gezegd wel zelf het formaat kiezen. Maar aan de hoeveelheid appicoontjes verandert met deze instelling niets.

#8 Werken alle functies op mijn iPad?

Om alle functies te kunnen gebruiken, heb je wel een iPad met minimaal de A12-chip nodig. Sommige functies, zoals Livetekst en ruimtelijke audio in FaceTime, heb je op oudere modellen niet. Heb je een iPad Air 2019, iPad mini 2019, iPad 2020 of iPad Pro 2018 of nieuwer, dan zit je goed. Lees ook ons artikel over iPadOS 15 en iOS 15 op oudere apparaten.

#9 Ben ik verplicht om de nieuwe functies te gebruiken?

Je bent niet verplicht om de nieuwe functies te gebruiken. Sterker nog: als je niet (meteen) wil updaten, hoeft dat ook niet. Apple gaat voor iPadOS 14 de komende jaren nog beveiligingsupdates uitbrengen. Je kan dus op iPadOS 14 blijven, maar toch profiteren van de beste beveiliging. Je iPad blijft dus veilig om te gebruiken, zelfs als je niet iPadOS 15 installeert.

Heb je de update wel, dan zal je wel moeten wennen aan een aantal van de functies. De appbibliotheek is niet uit te schakelen en ook de nieuwe manier van multitasking is verplicht om te gebruiken (als je ten minste multitasking gebruikt). Gebruik je nooit widgets, dan zal je daar in iPadOS 15 ook niets van merken.

#10 Wordt mijn toestel trager?

Omdat iPadOS 15 nog niet af is, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen of de update jouw iPad trager maakt. Doorgaans merken iPads qua prestatie weinig verschil van de iPadOS-updates. Maar bij oudere modellen kan het wel eens zo zijn dat de iPad het wat zwaarder heeft, doordat er nieuwe mogelijkheden toegevoegd zijn. We adviseren dan ook om vooral bij oudere iPads nog even te wachten met updaten, tot de eerste ervaringen van gebruikers binnen zijn.

#11 Zitten er nog bugs in iPadOS 15?

Momenteel kent iPadOS 15 nog wel wat bugs, maar dat komt omdat de software nog niet af is. Apple heeft nog een aantal weken de tijd om de laatste bugs te verwijderen en de update zo soepel mogelijk te maken. Maar ook bij de release van iPadOS 15.0 kunnen er nog bugs optreden, zo is uit het verleden wel gebleken. Wil je een zo bugvrij mogelijke update, dan raden we je aan om nog even de kat uit de boom te kijken en te wachten tot bijvoorbeeld iPadOS 15.0.1 of iPadOS 15.1. In de weken na de eerste release brengt Apple meestal snel nieuwe updates uit die de eerste problemen oplossen.



Het is niet nodig om meteen te updaten. Zoals we al zeiden brengt Apple vanaf dit najaar ook nog beveiligingsupdates uit voor iPadOS 14. Als jij niet wil updaten naar iPadOS 15 (om wat voor reden dan ook) hoeft dat niet. Apple zal je nergens toe verplichten om je iPad te updaten. Maar pas op dat het mogelijk wel automatisch gaat als je de instelling voor automatische software-updates ingeschakeld hebt. Wil je niet dat je iPad automatisch bijgewerkt wordt, schakel dit dan uit.

#13 Ik las iets over het scannen van foto’s in iOS 15 en iPadOS 15. Ziet Apple al mijn foto’s in mijn bibliotheek?

Apple voegt vanaf iOS 15 en iPadOS 15 in de VS enkele nieuwe maatregelen toe om (verspreiding van) kindermisbruik te voorkomen. Eén van die maatregelen is dat Apple foto’s die geupload worden naar iCloud gaat detecteren op zogenaamde CSAM: Child Sexual Abuse Material. Apple vergelijkt zogenaamde hashes van bewezen afbeeldingen van kindermisbruik met hashes van jouw foto’s. Deze scans worden op je toestel zelf gedaan en Apple ziet niet wat er op jouw foto’s staat. Maar voorlopig komt deze functie volgens de planning alleen in de VS beschikbaar. Meer over dit onderwerp lees je in onze FAQ over CSAM en iCloud-scannen van je foto’s.

Heb je na het lezen van deze iPadOS 15 FAQ nog mer vragen over de update? Wil je weten wat onze ervaringen zijn met iPadOS 15 tot dusver? In onze iPadOS 15 preview lees je er alles over.