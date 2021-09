watchOS 8 downloaden: deel hier je ervaringen

Na een zomer van testen kun je vanavond eindelijk watchOS 8 installeren. Omstreeks 19:00 staat de update voor je klaar. Praat hier mee en deel je ervaringen met andere iCulture-lezers!

Let op: macOS Monterey komt vandaag nog niet!

Zie je de update nog niet? Het heeft geen zin om te melden dat je de update nog niet ziet. Apple zal omstreeks 19:00 uur de update vrijgeven, maar het gebeurt regelmatig dat het een paar minuten later is. Dat is geen reden tot paniek; Apple is jou niet vergeten, maar de uitrol naar miljoenen devices is nu eenmaal een gigantische operatie. Het is vaak beter om even te wachten.



watchOS 8 is de kleinste ‘grote’ update in jaren, maar aan de vele verbeteringen in watchOS 7 valt lastig te tippen. Alle bezitters van een Apple Watch Series 3 of nieuwer kunnen de update downloaden. Er zijn dus geen toestellen afgevallen dit jaar.

Dit is de beste plek om je ervaringen te delen: vertel anderen of het downloaden en installeren is gelukt en of je tegen problemen aan bent gelopen. Of misschien ben je wat voorzichtiger en wil je liever kijken wat anderen te zeggen hebben om te bepalen of jij het aandurft om ook de sprong te wagen.

Bekijk ook:

