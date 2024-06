In de beta van iPadOS 18 is iets nieuws ontdekt: het is nu mogelijk om externe schijven te formatteren, zonder dat je daarmee een Mac nodig hebt. Ook is het voortaan mogelijk om eenmaal gedownloade bestanden lokaal te bewaren op je iPad. Deze functies zijn nieuw in de Bestanden-app in iPadOS 18!

De nieuwe functies maken je iPad een nog betere laptopvervanger, iets wat Apple al een paar jaar probeert te bewerkstelligen. Ze zijn te vinden in de beta van iPadOS 18, maar zijn niet genoemd in de keynote bij de aankondiging van iPadOS 18. Toch zijn ze superhandig! Hieronder bespreken we ze allebei.

#1 Externe schijf wissen in iPadOS 18

De optie om externe schijven te wissen werd ontdekt door Kaleb Cadle, die tijdens het bekijken van de Bestanden-app opeens het formatteren van externe schijven zag opduiken. Wanneer je in de Bestanden-app in iPadOS 18 met de rechtermuisknop op een externe schijf klikt of deze ingedrukt houdt met je vinger, kun je Wissen selecteren. Daarna verschijnen er enkele opties om de schijf opnieuw in te delen. Dit zou een hint kunnen zijn dat Apple van plan is om nog meer functies uit het Schijfhulpprogramma naar de iPad te brengen. Het werkt overigens ook op iPhones met iOS 18, die voorzien zijn van een usb-c-aansluiting.

Op dit moment zijn de volgende formaten te kiezen:

APFS (hoofdlettergevoelig of versleuteld)

ExFAT

MS-DOS (FAT)

Dit zijn dezelfde opties die te vinden zijn in het schijfhulpprogramma. Alleen de macOS-formaten ontbreken, maar die zouden ook weinig zin hebben op een iPad. Mogelijk komen er bij latere beta’s nog meer functies uit het Schijfhulpprogramma bij.

Het enige wat nog ontbreekt in deze afbeelding is een aangesloten, externe schijf.

#2 Downloads altijd lokaal bewaren in iPadOS 18

Een andere optie die in de iPadOS 18 beta is gevonden is Download bewaren voor iCloud Drive. Dit werkt zowel op de iPhone als op de iPad. Hiermee kun je de iPad dwingen om een bestand of map die je gedownload hebt, lokaal te bewaren. Voorheen werden deze bestanden automatisch naar de cloud gestuurd, om de opslagruimte te optimaliseren.

Normaal bepaalt iCloud welke bestanden tijdelijk worden geüpload, om ruimte te maken. Het is bedoeld als een intelligent systeem, dat automatisch bepaalt wanneer een groot bestand naar de cloud moet worden gestuurd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij bestanden die al een tijdje niet zijn geopend. Maar bij bestanden die je binnenkort nodig hebt kan dit juist irritant zijn: je zit in de trein en rijdt net door een lange tunnel, waarna je erachter komt dat je bestand niet meer lokaal staat. Het downloaden van een bestand uit iCloud kan daarna soms tergend langzaam gaan.

De ruimtebesparende functie van iCloud is erg handig, maar soms wil je zelf de regie houden. Dat doe je als volgt:

Druk met je vinger op het bestand dat je altijd lokaal wilt hebben. Kies Bewaar download. Achter het bestand zie je een gevuld wolkje, terwijl niet-lokale bestanden een open wolkje hebben.

Deze optie is ook beschikbaar in de eigen apps van Apple. Als je in de app documenten kunt openen, dan kun je ook je vinger op de bestandsnaam leggen en krijg je dezelfde optie Bewaar download te zien. Ook vind je dezelfde optie nu in macOS Sequoia, door met de rechtermuisknop op de bestandsnaam te klikken.

In eerdere versies van iOS en iPadOS kun je met de optie Download nu aangeven dat je een bestand lokaal beschikbaar wil hebben, maar dat vereist wel dat je een internetverbinding hebt.

Meer nieuwe iPadOS 18-functies lees je in ons overzicht. Daarin vertellen we welke aanstaande functies we het beste vinden, waarbij we alleen kijken naar de officieel aangekondigde functies. De twee iCloud-functies bevinden zich in de iPadOS 18 beta en kunnen dus nog in een later stadium worden weggehaald.

