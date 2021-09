Apps aangepast voor iOS 15

In iOS 15 vind je nieuwe functies voor je iPhone, zowel in Apple’s eigen standaardapps als in het gehele besturingssysteem. Ontwikkelaars kunnen ook profiteren van sommige nieuwe functies om hun apps beter te maken. Sinds de zomer zijn de ontwikkelaars al bezig met het aanpassen van hun apps en vanaf deze week zijn de eerste resultaten daarvan te vinden in de App Store. We nemen je mee langs een aantal van de bekendste apps die al zijn aangepast voor iOS 15.



Let op: dit artikel bevat een selectie Omdat in de App Store miljoenen apps staan, kunnen we onmogelijk alle apps in dit overzicht meenemen die al bijgewerkt zijn. We hebben daarom een selectie gemaakt van de populairste apps. We kunnen daarom ook niet alle suggesties in dit overzicht meenemen.



Enkele functies waar ontwikkelaars gebruik van kunnen maken, zijn de nieuwe notificaties, verbeterde widgets, Safari-extensies, Livetekst en nog veel meer. Op de iPad is er met iPadOS 15 nog meer mogelijk, zoals Quick Notes, nieuwe toetsenbordkoppelingen en meer. Sommige apps maken gebruik van één specifieke iOS 15-functie, terwijl andere een breed scala aan nieuwe functies ondersteund.

Dit zijn de bekendste apps die al zijn aangepast voor iOS 15:

1Password - Password Manager (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.2+) - Ondersteuning voor de nieuwe Safari-extensie. Je kan daarmee makkelijker gegevens invullen, verificatiecodes invoeren, waarschuwingen krijgen voor kwetsbare logins en meer. Ook werkt de app met beveiligingssleutels met Lightning, usb-c en nfc.

+ , iOS 12.2+) - Ondersteuning voor de nieuwe Safari-extensie. Je kan daarmee makkelijker gegevens invullen, verificatiecodes invoeren, waarschuwingen krijgen voor kwetsbare logins en meer. Ook werkt de app met beveiligingssleutels met Lightning, usb-c en nfc. Parcel (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.4+) - Populaire pakjesapp nu met ondersteuning voor Livetekst, tijdgevoelige notificaties, Quick Notes, een grote widget voor iPad en verbeterde toetsenbordkoppelingen.

+ , iOS 13.4+) - Populaire pakjesapp nu met ondersteuning voor Livetekst, tijdgevoelige notificaties, Quick Notes, een grote widget voor iPad en verbeterde toetsenbordkoppelingen. Apollo for Reddit (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Reddit-links openen in Apollo via de Safari-extensie en nieuwe grote widgets voor iPad. Ook is er ondersteuning voor Quick Notes.

, iOS 12.0+) - Reddit-links openen in Apollo via de Safari-extensie en nieuwe grote widgets voor iPad. Ook is er ondersteuning voor Quick Notes. App in the Air (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Verbeterde notificaties (vooral op Apple Watch) en makkelijker je ID scannen.

+ , iOS 13.0+) - Verbeterde notificaties (vooral op Apple Watch) en makkelijker je ID scannen. Cardhop (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.1+) - Ondersteuning voor privacygevoelige widgets, extra grote verjaardagswidget op iPad en ondersteuning voor Quick Notes.

, iOS 14.1+) - Ondersteuning voor privacygevoelige widgets, extra grote verjaardagswidget op iPad en ondersteuning voor Quick Notes. Slack (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.3+) - Slack toont nu contactafbeeldingen in notificaties van DM’s.

CARROT Weather (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Deze populaire weerapp heeft nu een extra grote widget voor iPad, plus nog een aantal andere nieuwe functies zoals ondersteuning voor tijdgevoelige meldingen, thema’s en een nieuw detailscherm.

+ , iOS 13.0+) - Deze populaire weerapp heeft nu een extra grote widget voor iPad, plus nog een aantal andere nieuwe functies zoals ondersteuning voor tijdgevoelige meldingen, thema’s en een nieuw detailscherm. Yoink (€5,99, iPhone/iPad, iOS 14.0+) - Deze app die het klembord verbetert, kan nu ook websites in picture-in-picture tonen, Drag & Drop gebruiken en werken met Quick Notes.

djay (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.2+) - Deze dj-app werkt nu met Shazam dankzij ShazamKit in iOS 15, zodat je herkende muziek eenvoudig kan importeren in de app.

