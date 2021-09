Pinnen bij Geldmaat zonder pasje

Er kunnen steeds meer pasjes uit je portemonnee, waardoor zelfs de Apple Wallet-hoes wel eens leeg zou kunnen raken. De bankpas hoef je nu ook niet meer onder handbereik hebben, als je klant bij ABN AMRO bent. Als eerste grootbank bieden zij de mogelijkheid aan om geld op te nemen met de ABN AMRO-app op je smartphone.



Het werkt als volgt: je scant de QR-code op de geldautomaat, waarna de ABN AMRO-app wordt geopend. Daar log je in met de identificatiecode, gezichtsherkenning of vingerafdruk. Je kiest je betaalrekening en het bedrag op de automaat, om vervolgens de transactie te bevestigen.

Geldmaat zijn de nieuwe pinautomaten van de bekende Nederlandse banken. Sinds 2019 is er gestart met het vervangen van de pinautomaten van ABN AMRO, ING en Rabobank door de opvallende gele Geldmaat. Het is dus iets anders dan de pinautomaten op toeristische plekken, die voorzien zijn van grote letters ‘ATM’.

De Geldmaat-pinautomaten zijn ingevoerd omdat we steeds minder met contant betalen en daardoor ook steeds minder geld pinnen. Hierdoor neemt het gebruik van geldautomaten af en is het niet meer rendabel om aparte automaten van ABN AMRO, ING en Rabobank in dezelfde straat of hetzelfde dorp te hebben. De Geldmaat zorgt ervoor dat iedereen toch geld kan opnemen en dat ondernemers geld kunnen storten via de geldstortautomaten van Geldmaat.

Voor gebruikers verandert er niets: je kunt er nog steeds geld mee opnemen of je saldo checken, met je eigen bankpas – en nu dus ook met je iPhone.