iOS 15.5 met externe betaalmethoden

Zo is er een melding als de gebruiker een app verwijdert, die externe aankopen bevat. Apple laat op dat moment weten dat het niet mogelijk is om de betalingen en abonnementen via de App Store te beheren. Normaal vind je wel al je aankopen via de App Store, maar Apple heeft geen controle over wat gebruikers buiten het platform doen. Overigens moeten ontwikkelaars wel rapporteren welke omzet ze buiten de App Store om draaien, zodat Apple er 27% vanaf kan snoepen. Dit percentage geldt althans voor datingapps die in Nederland hun eigen betaalmethode willen gebruiken. Daarnaast gaat het om zogenaamde reader-apps, waarvoor de regels zijn versoepeld. Deze apps kunnen verwijzen naar een account- of betaalpagina op een externe website. Het gaat hierbij om apps die tijdschriften, kranten, boeken, audio, muziek of video aanbieden. Voorbeelden zijn Spotify en Netflix.



External purchases from [app’s name] may still exist. You cannot manage or cancel any external purchases through the App Store. For more information, contact the developer.

De Netflix-app kan bijvoorbeeld een link naar de Netflix-website bevatten, waar je je kunt aanmelden voor een account en ook de betaling kunt afhandelen. De betaling moet plaatsvinden in de browser en niet in een pop-up in de app zelf. De externe link mag geen tracking-informatie of redirect bevatten en mag alleen naar een eigen website doorverwijzen. Volgens 9to5Mac heeft iOS 15.5 volledige support voor apps met externe betaalmethoden. Bij het verwijderen van een dergelijke app krijg je de melding:

Ook is er nog een andere melding, die te voorschijn komt als een gebruiker voor de eerste keer een app opstart met externe aankopen. Reader-apps die hieraan willen meedoen moeten vooraf toestemming vragen bij Apple en mogen geen in-app aankopen via de App Store meer aanbieden. Voor datingapps in Nederland geldt dat niet: zij kunnen dankzij het standpunt van ACM Apple’s betaalsysteem naast een andere gaan gebruiken, maar moeten ook hiervoor toestemming vragen bij Apple.

De iOS 15.5 beta ligt nu bij ontwikkelaars en publieke betatesters bevat nog meer kleine functies en verbeteringen. We verwachten de officiële release in mei of juni.