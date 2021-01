Met iTunes Pass voeg je eenvoudig tegoed toe aan je iTunes-account. Hoe werkt iTunes Pass precies en in welke winkels kun je je tegoed aanvullen? In deze gids lees je er alles over.

Met iTunes Pass koop je direct bij de winkel iTunes-tegoed, zonder dat je hiervoor een code van een iTunes-kaart in moet voeren. Zo kun je dus sneller je iTunes-tegoed opwaarderen. Hoe het werkt leggen we uit in deze gids. Om een iTunes Pass in te stellen, heb je minimaal iOS 7.1 nodig.

Wat is iTunes Pass?

iTunes Pass vind je in de Wallet-app en laat je op een razendsnelle manier je iTunes-tegoed opwaarderen. Normaal gesproken koop je een iTunes-kaart in de winkel die je met een code handmatig moet toevoegen aan je eigen account. Het geld dat je toevoegt via de digitale iTunes-kaart kun je vervolgens gebruiken om apps, muziek, films en boeken aan te schaffen via je iPhone, iPad, Mac of ander Apple-apparaat. De iTunes Pass is dan ook te gebruiken in de iTunes Store, App Store, iBooks Store en de Mac App Store.

Hoe stel ik iTunes Pass in?

iTunes Pass moet eerst worden ingesteld, maar dat is vrij simpel:

Open de iTunes Store-app op je iDevice Ga naar het tabblad Muziek of Films. Blader omlaag en tik op je Apple ID. Blader naar het onderdeel iTunes Pass en tik op Voeg iTunes Pass toe aan Wallet. Bevestig met Voeg toe.

Als je de optie Bekijk iTunes Pass in Wallet ziet, dan heb je al eerder de iTunes Pass toegevoegd.

Hoe werkt het toevoegen van tegoed via iTunes Pass?

Om tegoed toe te voegen, ga je naar een deelnemende winkel (zie hieronder).

Open de Wallet-app op je iPhone, iPod touch of Apple Watch. Tik op de App Store & iTunes-pas om deze te openen. Toon de QR-code aan de winkelmedewerker en vertel welk bedrag je wilt toevoegen. Je kunt maximaal €500 iTunes-tegoed storten. De winkelmedewerker scant de iTunes Pas en rekent de aankoop af. Je betaalt door te pinnen of door contant af te rekenen.

Op de iTunes Pass zie je het actuele saldo. Dit saldo zie je ook terug in de App Store- of iTunes Store-app op je toestel, als je inlogt met het juiste Apple ID.

In welke winkels kun je iTunes Pass opwaarderen?

De iTunes Pass is in Nederland op te waarderen in een aantal winkels:

Apple Store (Amsterdam, Haarlem, Den Haag)

Winkels, waaronder Primera

Nederland is een van de weinige landen waar je ook in winkels je tegoed kunt opwaarderen. Dit kan verder alleen in Hongkong en Italië.

In België is de iTunes Pass alleen op te waarderen bij de Apple Store in Brussel. In België zijn er geen andere winkeliers die het tegoed van de iTunes Pass kunnen opwaarderen. Uiteraard kun je wel in allerlei winkels terecht voor het aanschaffen van fysieke iTunes-kaarten.

Voor- en nadelen van iTunes Pass

iTunes Pass heeft als voordeel dat je elk gewenst bedrag kunt kiezen, tot €500. Bij iTunes-kaarten heb je te maken met vaste bedragen zoals €15, €25 en €50. Een nadeel van iTunes Pass is dat je geen korting krijgt, terwijl dat bij fysieke iTunes-kaarten vaak wel zo is. Er is altijd wel ergens iTunes-tegoed met korting te vinden, waarbij je 10%, 15% of zelfs 20% korting krijgt op de aanschafprijs. Bij iTunes Pass krijg je niets extra’s: het bedrag dat je stort is identiek aan het bedrag dat je betaalt.