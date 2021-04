Anti-tracking in iOS 14.5

Apple probeert met de anti-trackingmaatregelen te voorkomen dat ontwikkelaars en reclamemakers je kunnen volgen tussen apps onderling. Dit wordt ook wel ‘device fingerprinting‘ genoemd, omdat adverteerders en data-exploitanten je met een uniek ID proberen te volgen. Apple staat voortaan alleen nog maar gebruik van de eigen IDFA toe en vereist dat apps toestemming vragen.



Vanaf iOS 14.5 gaat de anti-tracking in voor iedereen met een geschikt toestel, maar Apple bereidt de ontwikkelaars er nu alvast op voor. Heel wat ontwikkelaars merkten dat hun apps op 1 april werden afgewezen en kregen eerst het vermoeden dat het om een grap ging. Maar dat is niet zo: Apple wil dat apps vanaf nu toestemming vragen om de advertising identifier oftewel IDFA te gebruiken. Daarmee is het voor adverteerders moeilijker geworden om je te volgen tussen apps onderling, om vervolgens reclame erop af te stemmen. Ontwikkelaars mogen ook geen andere trucs of methodes gebruiken om je te volgen.

Zo kreeg een ontwikkelaar van Apple te horen: “Your app uses algorithmically converted device and usage data to create a unique identifier in order to track the user”, met een lijst van gegevens die werden verzameld.

Bekijk ook Zo kun je reclametracking uitschakelen op iPhone en iPad Adverteerders kunnen in iPhone-apps rekening houden met je persoonlijke interesses. Ze gebruiken daarvoor de Identifier For Advertisers (IDFA), een uniek nummer dat gekoppeld is aan jouw toestel. In deze tip leggen we uit hoe je reclametracking kunt uitschakelen.

Een voorbeeld: Adjust

Het kan nog behoorlijk wat impact hebben op sommige apps. Zo wordt de SDK van Adjust door meer dan 50.000 apps gebruikt. Adjust verzamelt de data voor device fingerprinting en gebruikt dat voor mobiele marketing, iets wat vanaf iOS 14.5 niet meer is toegestaan.

Diensten zoals Adjust verzamelen op het oog onschuldige data zoals softwareversie, tijd sinds de laatste update, tijd sinds de laatste keer opstarten en batterijstatus. Op die manier kunnen ze toch individuele gebruikers herkennen. Adjust heeft de SDK nu aangepast en legt niet meer je CPU-type, hoeveelheid opslag, laadstatus en batterijniveau vast.

Protest van Facebook

Facebook heeft zich hevig verzet tegen de nieuwe regels en probeerde met pop-ups gebruikers alvast zover te krijgen dat ze bij de invoering van iOS 14.5 op ‘ja’ gaan klikken. Ook voerde Facebook fanatiek campagne met onder andere krantenadvertenties. Later meldde CEO Mark Zuckerberg echter dat hij wel van de nieuwe regels denkt te gaan profiteren. Appmakers die zelf geen privédata van gebruikers meer kunnen verzamelen, zijn nu sterker op Facebook aangewezen omdat het bedrijf al over veel privédata beschikt en dit ook buiten apps om nog steeds kan verzamelen (bijvoorbeeld via bezoeken aan websites).

De releasedatum van iOS 14.5 is nog niet bekend, maar na zes verschillende beta’s en een vrij lange testperiode verwachten we dat het in de loop van april zover is. Er zitten nog meer interessante iOS 14.5 functies in de update.