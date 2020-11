Apple brengt iOS 14.2 opnieuw uit voor iPhone 12 serie

Blijkbaar zat er nog een klein foutje in iOS 14.2 en wilde Apple dat nog even stilletjes oplossen. De nieuwe versie heeft buildnummer 18B111, terwijl de originele release het buildnummer 18B92 had. De update is te vinden via Instellingen > Algemeen > Software-update op toestellen die nog op iOS 14.1 draaien. iOS 14.2 verscheen op 5 november en bevatte onder andere nieuwe emoji-karakters, nieuwe wallpapers, ondersteuning voor Intercom en de optie om muziek te herkennen via het Bedieningspaneel.



Wat betekent het voor jou?

Deze nieuwe update is uiteindelijk maar voor een kleine groep mensen relevant. De meeste iCulture-lezers zullen al de update naar iOS 14.2 hebben geïnstalleerd. Je kunt er nog wel mee te maken krijgen als je je nieuwe iPhone uit de verpakking haalt. Op de huidige toestellen is iOS 14.1 geïnstalleerd, dus na het uitpakken kun je meteen updaten.

Je hebt geen iPhone 12? Dan is de update voor jou niet relevant.

Je hebt een iPhone 12 met iOS 14.1 – In dat geval kun je de hierboven genoemde update installeren. Dit gaat op de gebruikelijke manier via Instellingen > Algemeen > Software-update. Je kunt dan ook meteen aan de slag gaan met het ontdekken van de iOS 14.2 functies die op je staan te wachten.

Je hebt een iPhone 12 met iOS 14.2 – Heb je iOS 14.2 al geïnstalleerd op je iPhone 12, dan hoef je niets te doen. Het gaat waarschijnlijk om een kleine aanpassing in het installatieproces, waardoor sommige mensen tegen problemen aanliepen. Als er belangrijke aanpassingen in hadden gezeten, had Apple wel een apart versienummer uitgebracht, zoals iOS 14.2.1. Dat de update alleen is aangepast voor mensen die nog niet geïnstalleerd hadden, geeft aan dat het om niet-essentiële aanpassingen gaat.

De update verschijnt alleen op toestellen die nog op iOS 14.1 draaien. Downgraden naar iOS 14.1 is niet meer mogelijk, dus zelfs als je heel graag zou willen, kun je deze nieuwe build niet installeren.