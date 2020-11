De hoeveelheid werkgeheugen en SSD in de nieuwe Mac mini met M1-chip is niet achteraf uit te breiden, zo blijkt uit de teardown. De nieuwe Mac mini teardown laat ook zien hoe klein het nieuwe moederbord is.

Ben je benieuwd hoe de binnenkant van de nieuwe M1 Mac mini eruit ziet? Aan de buitenkant is het model nauwelijks te onderscheiden van de voorganger, maar binnenin is er het één en ander veranderd. Zo is het moederbord dankzij Apple’s M1-chip een stuk kleiner. De teardown van deze Mac mini is uitgevoerd door YouTuber Brandon Geekabit.



Mac mini teardown: zelfde behuizing, kleinere binnenkant

Het uit elkaar halen van de nieuwe M1 Mac mini gaat nagenoeg hetzelfde als bij de vorige generaties. Na het demonteren van de achterkant kun je met een paar schroeven het moederbord en andere onderdelen loshalen. Wat direct opvalt is dat Apple’s nieuwe moederbord dankzij de M1-chip een stuk kleiner is. Dit deel neemt niet meer het hele formaat van de Mac mini in. Dat is des te knapper omdat uit benchmarks van de M1-chip blijkt dat deze veel krachtiger is dan voorgaande modellen en andere Intel-Macs.

Tegelijkertijd reist de vraag waarom Apple de Mac mini dan niet nog ‘meer mini’ gemaakt heeft. De reden hiervoor is vermoedelijk kostenbesparing, want door dezelfde behuizing te hergebruiken, hoeft Apple geen geld te investeren in een nieuw ontwerp. Bovendien geeft dit ruimte voor een eventueel opvolgende versie, waar nog extra onderdelen in verwerkt kunnen worden. Tot slot kun je je afvragen of een kleinere Mac mini wel zin heeft. Dit huidige formaat past zonder problemen op de meeste bureaus.

RAM en opslag niet uit te breiden

Bij de vorige generatie Intel-Mac mini was het mogelijk om de hoeveelheid RAM te laten uitbreiden bij Apple. Maar in de nieuwe M1-Macs is het werkgeheugen onderdeel van de chip. Apple spreekt daarom ook over centraal geheugen. De keuze voor de hoeveelheid RAM doe je dus direct bij aanschaf. Je kan kiezen tussen 8GB en 16GB.

Tegelijkertijd laat dit ook zien dat de hoeveelheid RAM minder verschil maakt dan bij de Intel-Macs. Apple heeft minder RAM nodig om tot hogere prestaties te komen, omdat alles qua software en hardware beter op elkaar ingespeeld is. Bij de iPhones en iPads kun je de hoeveelheid RAM immers ook niet aanpassen, zelfs niet bij aanschaf.