iPhone met groen scherm

Het is nog niet bekend hoe wijdverbreid het probleem is, ook omdat sommige mensen het misschien niet eens zullen opmerken. De groene tint is kort te zien als je je toestel oppakt en ontgrendelt. Daarna krijgt het scherm weer de normale kleur. Het zou gaan om alle modellen uit de iPhone 11-familie, dus ook de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max. Mogelijk is het ook aanwezig op de iPhone X en XS, al zijn de meldingen daarover wisselend. Het zou gaan om een software-bug, die Apple in een toekomstige update kan oplossen.



Volgens meldingen op Reddit ziet het scherm er korte tijd “verwassen uit, met een groene tint”. Dit duurt een paar seconden en daarna is weer de normale kleurtint te zien. Zowel LCD- als OLED-schermen hebben er last van, wat de indruk wekt dat het niet om een hardware-defect gaat. Volgens sommigen is het probleem al aanwezig sinds iOS 13.4.1, maar werd het nu pas opgemerkt. Daarna is het steeds meer mensen gaan opvallen.

Het gaat om een terugkerend probleem, maar het doet zich niet altijd voor. Eén persoon meldt dat het ongeveer in 25% van de gevallen te zien is, bij het ontgrendelen van het scherm. Na drie seconden is het weer normaal. Ook zijn er gebruikers die het vooral zien in de avonduren, als de donkere modus en Night Shift actief zijn. Verder zijn er mensen die het zien als de helderheid laag staat. Soms verdwijnt de groene tint na het herstarten, soms ook niet.

Apple is momenteel bezig met de iOS 13.5.5 beta, waarin het kan worden opgelost, als het daadwerkelijk om een softwareprobleem gaat.

Heb je andere problemen met de kleurtint van je iPhone-scherm, omdat het bijvoorbeeld te geel of te blauw is afstel? Dan kun je dat handmatig aanpassen. Deze kleurtint-instellingen hebben echter niets te maken met het groene scherm-probleem dat we hierboven hebben omschreven, want daarbij gaat het om een kortstondige kleurwisseling.