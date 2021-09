Waar kan ik de iPhone 13 Pro reserveren?

Vrijdagmiddag om 14:00 uur is de start de pre-order van de iPhone 13 Pro. gestart. Zoals altijd moet je er snel bij zijn als je als eerste jouw gewenste toestel in handen wil hebben.

Het reserveren van de iPhone 13 en de iPhone 13 Pro en alle andere modellen kan op diverse plekken. Je hebt dit jaar keuze uit vier verschillende modellen die qua specs verschillend zijn en die zowel los als met abonnement verkrijgbaar zijn. Lees ook ons artikel met de iPhone 13 pre-order tips , zodat je je goed kunt voorbereiden en niet misgrijpt.

De eerste leveringen vinden plaats op 24 september, maar hou de voorraden en levertijd goed in de gaten. De populaire modellen raken snel uitverkocht, dus bereid je goed voor. Wil je geen los toestel, dan kun je ook kijken naar de iPhone 13 Pro abonnementen en bijvoorbeeld je huidige abonnement verlengen of overstappen naar een andere provider.

Zodra de providers hun abonnementen bekend hebben gemaakt zullen we onze vergelijker toevoegen aan deze pagina. Alle providers gaan de iPhone 13 in het assortiment opnemen, dus kijk even bij T-Mobile, Tele2, Mobiel.nl, KPN, Vodafone of Belsimpel.nl om de tarieven te bekijken en meteen een abonnement af te sluiten.

iPhone 13 Pro reserveren: dit zijn je opties

De iPhone 13 Pro is de meest geavanceerde iPhone van dit najaar, maar heeft toch nog een formaat dat gemakkelijk in je broekzak past. Je kunt dit jaar kiezen uit vier kleuren, waaronder het nieuwe Sierra Blue. Met de snelle A15-chip, een verbeterd scherm met 120Hz ProMotion en de vele verbeteringen aan de camera zal dit ongetwijfeld het populairste model worden. Dat bleek trouwens ook uit onze poll. Je kunt dit jaar tot wel 1TB opslag kiezen.

128GB

256GB

512GB

1TB

Abonnement Of kijk bij: Amac | Coolblue | YourMacStore | BCC | Bol.com | Belsimpel.nl | Mobiel.nl | MediaMarkt

iPhone 13 Pro Max reserveren: dit zijn je opties

De iPhone 13 Pro Max is qua specs gelijk aan de iPhone 13 Pro, maar met een groter scherm en een forsere batterij. Je kunt kiezen uit de gebruikelijke kleuren grafiet, goud en zilver en de opvallende nieuwe kleur Sierra Blue. Dit is het duurste model, maar als je professionele (film)ambities hebt is dit het toestel dat je moet hebben.

iPhone 13 reserveren: dit zijn je opties

De iPhone 13 is er in de nieuwe kleuren Middernacht en Sterrenlicht, in feite zwart en wit. Daarnaast zijn er vernieuwde kleuren blauw, rood en roze. Je krijgt heel veel functies die je ook op de Pro-modellen vindt, waaronder de nieuwe Filmmodus. Dit is een soort portretmodus voor video. Je krijgt bij de iPhone 13 nu twee keer zoveel opslag voor dezelfde prijs. Dit begint bij 128GB, iets wat voor veel mensen voldoende zal zijn.

128GB

256GB

512GB

iPhone 13 mini reserveren: dit zijn je opties

De iPhone 13 is er ook in de nieuwe kleuren Middernacht en Sterrenlicht, dus varianten op zwart en wit. Daarnaast zijn de kleuren rood, roze en blauw vernieuwd. Dit is het kleinste model waar toch alle functies in zitten, zoals 5G, MagSafe en snelladen. De batterijduur is ook iets vernieuwd. Je krijgt ook bij de iPhone 13 mini nu twee keer zoveel opslag voor dezelfde prijs. Dit begint bij 128GB, iets wat voor veel mensen voldoende zal zijn.

128GB

256GB

512GB

iPhone 13 reserveren bij Apple

Wil je de iPhone 13 reserveren bij Apple? We adviseren om dat online te doen, zodat je niet de deur uit hoeft. Eventueel kun je kiezen voor afhalen in de winkel, als je in de buurt van een Apple Store woont. Hou er ook rekening mee dat je het beste met een creditcard kunt afrekenen, omdat er bij iDEAL-betalingen vertraging kan oplopen bij de verwerking, waardoor je het toestel mogelijk later hebt.

Zo zit het met de iPhone 13 levertijd bij Apple: eerste leveringen op 24 september. Als jouw favoriet niet meer snel te leveren is, kun je jouw iPhone 13 misschien wel reserveren voor ophalen in de winkel. Je betaalt dan meteen en je bent verzekerd van een exemplaar op de dag van de release.

Zijn er al iPhone 13-hoesjes?

Ja! Je kunt bij Apple bijpassende hoesjes kopen in de diverse kleuren:

Siliconenhoesje met MagSafe voor iPhone 13 Pro: 55 euro

Lederen hoesje met MagSafe voor iPhone 13 Pro Max: 65 euro

Transparant hoesje met MagSafe voor iPhone 13: 55 euro

Leren kaarthouder met MagSafe voor alle iPhone 12/13-modellen: 65 euro

Bekijk ook ons overzicht met de beste iPhone 13 hoesjes!

iPhone 13 reserveren bij providers

Net als Apple starten providers vanaf vrijdag 17 september om 14:00 met de reserveringen van de iPhone 13-serie. De leveringen vinden op zijn vroegst een week later plaats, maar soms hebben kopers mazzel. Providers willen nog wel eens een dag eerder leveren, al kan je ook pech hebben waardoor je iets langer moet wachten op je iPhone 13 reservering.

Een iPhone 13 Pro met abonnement afsluiten kan bij de volgende providers:

Wil je meepraten over je bestelling? Check dan ons artikel iPhone 13 bestellen, welke kies jij?