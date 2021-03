TikTok is met de korte filmpjes, al dan niet met de nodige dosis effecten, nog altijd razend populair. Afgelopen zomer introduceerde Instagram daarom de Reels, een soortgelijke functie voor het maken en posten van korte filmpjes. Nu vind je deze alleen nog in Instagram, maar het zou zomaar kunnen dat je deze straks ook in WhatsApp en Facebook gaat vinden.



‘Instagram Reels straks ook in WhatsApp’

WABetaInfo, het account dat vaak vroegtijdig op de hoogte is van aankomende functies van de populaire chatapp, deelt in een korte tweet dat WhatsApp eraan werkt om Instagram Reels in WhatsApp af te spelen. Dit zou in een toekomstige update toegevoegd worden. Op wat voor manier dat gaat gebeuren, is nog onduidelijk. WhatsApp heeft nu al de Status-functie, dus wellicht gaat het om een uitbreiding daarvan. Een andere optie is dat het door de update mogelijk wordt om een Instagram Reel in WhatsApp af te spelen als je een link daarvan deelt in een chat. Momenteel stuurt WhatsApp je nog door naar de Instagram-app.

Maar hier houdt het niet op. In India heeft een aantal makers de optie gekregen om een Instagram Reel direct te delen op Facebook, zo schrijft Bloomberg. Het gaat momenteel nog om een test waarbij een Reel direct in de Facebook-tijdlijn verschijnt. Het doel van Instagram lijkt overduidelijk: het zo breed mogelijk beschikbaar maken van Reels om de populariteit te vergroten.

Momenteel zijn veel Instagram Reels nog doorplaatsingen van TikTok-filmpjes, maar door de Reels breder beschikbaar te maken hoopt Instagram dat tij te keren. Eerder gaf Instagram al aan dat afgeraden wordt om filmpjes van andere apps (zoals TikTok) te recyclen.