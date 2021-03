‘T-Mobile deelde locatie van klanten jarenlang met CBS’

T-Mobile deelde locatiedata met CBS

T-Mobile blijkt de klantgegevens zonder toestemming te hebben gedeeld met het CBS, zo meldt NRC. Medewerkers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hadden jarenlang toegang tot de niet-anonieme locatiegegevens van T-Mobile-klanten. Met deze gegevens was de locatie van specifieke personen te herleiden en daarmee werd de privacy van klanten geschonden. T-Mobile-klanten waren hiervan niet op de hoogte. Het Agentschap Telecom heeft regulier overleg met het CBS, maar werd daarbij niet geïnformeerd over de datauitwisseling.



Algoritme voor locatietracking van Nederlanders

Het idee was om samen een algoritme te ontwikkelen dat op basis van locatiedata van één provider zou kunnen meten waar Nederlanders zich bevinden en hoe ze zich verplaatsen. CBS en T-Mobile geven in een reactie toe dat er ‘gepseudonimiseerde’ locatiegegevens zijn verstrekt door T-Mobile. Die moesten nog door het CBS worden geanonimiseerd.

De samenwerking tussen T-Mobile en CBS zou hebben geduurd tot april 2020. T-Mobile Webcare geeft in een reactie op Twitter echter aan dat het tot eind 2019 duurde en dat er geen vergoeding is ontvangen:

Wij hebben op verzoek van CBS tot eind 2019 meegewerkt aan een pilot om drukte in de stad inzichtelijk te maken. We hebben altijd de privacy van onze klanten vooropgesteld en gegevens waren voor het CBS niet inzichtelijk. Deze pilot diende uitsluitend een maatschappelijk doel. T-Mobile heeft nooit een vergoeding ontvangen.

Nadat NRC de afspraak tussen beide organisaties ontdekte zijn het Agentschap Telecom en privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens meteen met een onderzoek begonnen. Daaruit moet duidelijk worden in hoeverre de privacywetgeving is overtreden. De kans dat dit zo is, is volgens deskundigen vrij groot.

Het gaat namelijk om herleidbare gegevens, waarmee de locatie van individuele gebruikers in de gaten kan worden gehouden. Op die manier is ook te achterhalen met wie zij contact hadden, waar ze wonen en werken en waar ze op bezoek gaan. Dit zou ook een verslavingskliniek of een gevangenis kunnen zijn.