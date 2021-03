Voor de productie van de iPhones, iPads en andere apparaten, werkt Apple altijd samen met externe fabrikanten. Apple ontwerpt heel veel zelf, maar de productie van de apparaten zelf wordt vaak gedaan door partijen als Foxconn. Apple heeft geen eigen fabrieken waar de iPhones gemaakt worden, simpelweg omdat dat heel veel geld zou kosten. Maar voor de productie van de Apple Car, wilde Apple in eerste instantie samenwerken met bekende automerken. Volgens Bloomberg is dit op niets uitgelopen en kiest Apple ook voor het bouwen van de auto voor de bekende partners die ook andere producten voor Apple maakt.



‘Apple bouwt auto samen met gebruikelijke partners’

Zoals de afgelopen tijd wel bleek, heeft Apple onder andere gesprekken gevoerd met Hyundai en dochterbedrijf Kia. Apple zou ook ontmoetingen hebben gehad met Ferrari, maar in beide gevallen zou hier niets uitgekomen zijn. De bekende automerken zouden terughoudend zijn in het produceren van een auto voor een mogelijke pittige concurrent, zo stellen bronnen. Het opzetten van een eigen fabriek is veel te kostbaar. Tesla doet dat wel, met als gevolg dat er jarenlang veel verlies geleden werd.

Maar als een samenwerking met bekende automerken niet van de grond komt en het maken van eigen fabrieken geen optie is, zit er voor Apple maar één ding op: samenwerken met de gebruikelijke partners. Volgens bronnen zijn zowel Foxconn als Magna potentiële partners die voor Apple de auto gaan bouwen. Apple wil het autonome systeem, de technologie en het design zelf ontwerpen.

Foxconn maakt voor Apple al de iPhones en heeft de afgelopen jaren ook al ervaring opgebouwd in de auto-industrie. Het bedrijf heeft een chassis voor een elektrische auto gemaakt een een softwareplatform opgezet om andere fabrikanten te helpen, zo schrijft Bloomberg. Bovendien heeft Foxconn al flink wat ervaring met Apple, gezien de lange relatie tussen de twee. Het is gewend om producten voor Apple te maken.

Experts zeggen dat Magna de meest logische keuze zou zijn, omdat de fabrikant het meeste ervaring heeft met het bouwen van auto’s. Zo heeft Magna al modellen gemaakt voor onder andere BMW en Jaguar Land Rover. Volgens die experts is het bedrijf “geweldig goed” in wat ze doen. Ondertussen is Apple nog volop bezig met het ontwerpen van de Apple Car. Daarbij wordt ook rekening gehouden met wie het gaat produceren. Apple heeft ook nog vacatures open staan en zoekt iemand die ervaring heeft in het werken met aluminium, staal en composiet.