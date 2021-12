Met Instagram Playback bekijk en deel je je favoriete stories van 2021. Het is een nieuwe functie waarmee je een soort Instagram jaaroverzicht van 2021 kan krijgen.

Het zou zomaar kunnen dat je de komende weken heel veel oude stories voorbij ziet komen van de Instagram-accounts die je volgt. Met de nieuwe Instagram Playback-functie kun je namelijk je favoriete stories van dit jaar delen.



Instagram Playback 2021: jaaroverzicht van je stories

De komende weken verschijnt er op je tijdlijn een melding waarin je je eigen Instagram Playback kan maken, zo zegt Instagram. Er wordt een verzameling gemaakt van tien stories van het afgelopen jaar. Wil je je Playback aanpassen, dan kan je zelf stories toevoegen of verwijderen. Je gebruikt hiervoor de 2021-sticker om een verhaal aan je Playback toe te voegen.

Je kunt je Instagram Playback vervolgens met je volgers delen, zodat zij jouw jaaroverzicht van 2021 kunnen bekijken. De Playback-functie is in feite niets meer dan een verzameling van verhalen uit je eigen archief. Het is ook al langer mogelijk om je verhalenarchief te bekijken en deze vast te zetten boven je profiel.

De komende weken zien gebruikers de Instagram Playback-functie bovenaan hun tijdlijn verschijnen. Het kan dus even duren voordat het bij jou ook zichtbaar is. Bovendien moet je voldoende stories gemaakt hebben het afgelopen jaar.

Meer terugblikken op 2021

Ook andere diensten bieden soortgelijke manieren om terug te blikken op het afgelopen jaar. Zo heeft Spotify weer de Wrapped 2021-editie, waarmee je allerlei statistieken van jouw luistergedrag kan bekijken. Apple heeft het soortgelijke Apple Music Replay, hoewel hier wat minder gegevens in bijgehouden worden. En vergeet ook ons eigen Apple-jaaroverzicht van 2021 niet, waarin we het belangrijkste nieuws van het afgelopen jaar met je doornemen.