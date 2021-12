Er was een tijd dat navigatie-apps nog big business waren. In de periode dat je nog niet gratis met Apple Kaarten, Google Maps en Waze kon navigeren betaalden mensen grif een paar tientjes om betaalde navigatie-apps zoals TomTom en Navigon te gebruiken. Daarna raakten de apps wat in ongenade en moesten ze zich extra bewijzen met functies als flitsmeldingen en file-info. TomTom deed dat ook. Om een constante inkomstenstroom te garanderen stapte het bedrijf over naar een abonnementenmodel. Op zich was dat een goedkope oplossing als je de app alleen tijdens de vakantie nodig had. Je sloot dan tijdelijk een maandabonnement af. Maar met de prijswijziging die er nu aan zit te komen wordt de app een stuk minder aantrekkelijk.



Abonnement van TomTom-app wordt duurder

De afgelopen dagen heeft TomTom wisselende prijzen gehanteerd. Begin deze week werden de prijzen opeens drie tot vier keer duurder. Daarna zijn de prijzen stapsgewijs weer verlaagd. Op het moment van schrijven toont de app een maandprijs van €5,99 maar dat moet later vandaag worden aangepast naar €3,99. Per saldo is de prijs dan verdubbeld ten opzichte van vorige week.

Welke strategie er achter deze wilde prijswijzigingen zit wilde TomTom niet zeggen. Mogelijk heeft het te maken met boze reacties van klanten, maar die had TomTom wel kunnen zien aankomen.

Dit zijn de wijzigingen:

Tijdsduur Tot 6/12 Sinds 6/12 Momenteel Na 10/12 1 maand €1,99 €7,99 €5,99 €3,99 3 maanden €4,99 €13,99 €10,99 Onbekend 6 maanden €8,99 €23,99 €17,99 €11,99 1 jaar €12,99 €33,99 €29,99 €19,99 Gezin €19,99 €52,99 €39,99 €25,99

Met een jaarprijs van een paar tientjes schuift TomTom op in de richting van het prijsniveau van een paar jaar geleden, toen je nog een eenmalig bedrag voor de app betaalde. Het verschil is alleen dat je na een jaar de app niet meer kunt gebruiken, of opnieuw moet betalen. De nieuwe prijzen zijn al te zien in de App Store.

Alleen voor nieuwe gebruikers

Het lijkt erop dat de nieuwe prijzen alleen gelden voor nieuwe gebruikers. Mensen die al een lopend abonnement hebben kunnen dit blijven gebruiken voor de oude prijs. Als TomTom plotseling op het idee komt om ook voor hen andere prijzen in te voeren zullen ze akkoord moeten gaan met nieuwe voorwaarden. Tegenover de prijsverhoging staan geen extra functies of toekomstige plannen, wat de absurde verhoging van de afgelopen dagen extra merkwaardig maakt. Wie de afgelopen dagen te veel heeft betaalt kan bij TomTom geld terugvragen via het supportteam, beloofde het bedrijf tegenover iPhone-ticker.