In Nederland is vandaag een nieuw verhuurbedrijf van start gegaan: Grover. Hier huur je Apple-producten en andere gadgets per maand. Handig als je tijdelijk moet thuiswerken en niet over de juiste spullen beschikt. Het voorkomt ook dat thuis de gebruikte iPhones en iPads zich opstapelen.

Nieuwe verhuurdienst Grover

Een Mac huren was altijd al wel mogelijk bij Nederlandse aanbieders, maar bij het van oorsprong Duitse Grover heb je meer mogelijkheden. Er zijn meer dan duizend producten en gadgets te huur, van MacBooks en Apple Watches tot VR-brillen en spelconsoles. Hoe langer je huurt, hoe goedkoper het wordt. De nieuwste Apple Watch Series 6 zit nog niet in het assortiment, maar wil je een Apple Watch Series 5 met 4G, dan kan dat. Je betaalt €27,90 per maand als je voor een contract van 12 maanden kiest. Wil je maar één maand lenen om gewoon eens uit te proberen dan kost het je €49,90. Je krijgt binnen een paar weken geleverd.



Grover wil op deze manier e-waste voorkomen. Door producten die je maar korte tijd nodig hebt te huren, voorkom je dat het na gebruik op de afvalberg terechtkomt. De producten die Grover verhuurd worden gemiddeld vier à vijf keer gecirculeerd. Je kiest daarbij voor een contract van 1, 3, 6 of 12 maanden. Hoe langer de huurperiode, hoe lager de huurprijs per maand. Er geldt geen aanbetaling en de huurperiode start zodra je het product hebt ontvangen. Meestal duurt dat een paar werkdagen. Zo ligt de eerder genoemde Series binnen 5 tot 8 werkdagen op je te wachten.

Aan het eind van de huurperiode stuur je het apparaat terug met UPS, koop je het van Grover of verleng je de huurperiode. De producten zijn ook verzekerd; bij beschadiging is 90% van de kosten gedekt. In totaal heeft het bedrijf al bijna 150.000 apparaten verhuurd en gecirculeerd.

iPhone huren via Grover, goed idee?

Zie je er tegenop om steeds een nieuwe iPhone te kopen, waarbij je met de oude blijft zitten, dan kan het huren van een iPhone misschien een idee zijn. Huur je een jaar lang de 128GB iPhone SE 2020, dan betaal je daarvoor €24,90 per maand. Na een jaar ben je dan €298,80 kwijt terwijl je er in de winkel €539,- voor had betaald. Zelf aanschaffen en na een jaar verkopen kan echter goedkoper zijn.

Na een jaar kun je je zelf gekochte iPhone SE immers nog prima tweedehands doorverkopen en dan heeft het je rond de tweehonderd euro gekost. Maar dan heb je er wel meer werk aan en voor mensen met uitstelgedrag kan een huurcontract dan toch beter uitpakken. Vooral als je aanhikt tegen een grote uitgave.

Aan huren zitten wel wat voor- en nadelen. Als je je een product niet kunt veroorloven of als je financieel krap zit, is huren niet altijd de oplossing. De steeds terugkerende betalingen kunnen je gaan opbreken als het over een paar maanden tegenzit. Bij producten die snel in waarde dalen of die maar tijdelijk leuk zijn om te hebben, kan het wel een uitkomst zijn. Denk daarbij aan Android-smartphones die wat minder waardevast zijn dan de producten van Apple, of spelconsoles die je alleen in de wintermaanden veel gebruikt.

Voor de korte termijn is er ook een minder ethisch alternatief, dat we sterk afraden: spullen bestellen bij een webwinkel en binnen 30 dagen terugsturen. Veel winkels hebben tegenwoordig een extra ruim retourbeleid, waardoor je alle tijd kunt nemen om te testen of een product wel bevalt. Maar hoe vaker je dit doet, hoe meer de winkel de onkosten van retouren in z’n prijzen zal moeten verrekenen. Dus dat is ook geen oplossing.

Een ethische én milieuvriendelijker optie is gewoon wat langer met je spullen te doen. Wie eens in de vier jaar een nieuwe iPhone koopt en het toestel doorverkoopt of doorgeeft aan familie of vrienden is ook goed bezig. Of koop je iPhone refurbished, zodat je e-waste voorkomt en een lagere prijs betaalt dan wanneer je voor nieuw had gekozen.

Je betaalt voor Grover vooral voor het gemak. Er komt geen papierwerk of financieringsovereenkomst aan te pas, zoals bij providers. Bij plotseling veranderende omstandigheden, zoals financiële tegenvallers, thuiswerken, tijdelijke projecten of onzekerheid over je baan, kan het handig zijn om tijdelijk bijvoorbeeld een monitor of extra MacBook te huren om je werk te kunnen doen, zonder dat je ergens lang aan vastzit.