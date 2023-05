Microsoft SwiftKey vernieuwd

Vorig jaar oktober verdween SwiftKey opeens uit de App Store. Na de overname door Microsoft zat er weinig schot in. Maar een maand later was SwiftKey terug en beloofde Microsoft dat er veel nieuwe functies aan zaten te komen. Die beloofde grote update is er nu, met onder andere een vernieuwd taalmodel, de nieuwste emoji en automatische suggesties.



Kunstmatige intelligentie is tegenwoordig overal en dat is ook te zien bij SwiftKey. Moederbedrijf Microsoft is druk bezig met ontwikkelingen zoals ChatGPT en ook bij SwiftKey zag het bedrijf mogelijkheden om slimmere functies in te bouwen. Zo is er nu de nieuwe Compose-functie, waarmee je unieke teksten kunt schrijven. De schrijf- en styling-opties worden automatisch gegenereerd.

Ook is er een vertaalfunctie ingebouwd in SwiftKey. Met de Translator kun je berichten naar een andere taal omzetten, zodat je met mensen van over de hele wereld kunt communiceren. En bij het zoeken op het web zijn er nu automatische suggesties, zodat je sneller vindt wat je zoekt. Microsoft heeft de zero-input opties ook verbeterd. Je kunt nu zelf kiezen wat je als zero-input te zien krijgt: de automatische tekstsuggesties of suggesties voor gifs en emoji.

Door al deze verbeteringen is SwiftKey terug in onze lijst van aanbevolen third party-toetsenbord-apps. Hiermee kun je weer een tijdje vooruit. De in-app aankopen van verschillende thema’s zijn tegenwoordig trouwens gratis.

Bij het installeren van de app kun je je gepersonaliseerde woordenlijst opslaan, waarbij je je (gemaskeerde) Apple-account kunt gebruiken. Microsoft wil ook dat je je geboortedatum invult, maar dat hoef je niet te letterlijk te nemen: 1-1-1990 is ook goed. Hiermee kan Microsoft bepalen hoe je data wordt verzameld. Klik je verder naar de uitleg, dan is te lezen dat je 16+ moet zijn om Microsoft SwiftKey in de EU te gebruiken. Dit heeft te maken met de privacyregels GDPR.