Nieuwe beelden laten zien hoe de nieuwe iMac van 2021 eruit kan zien met een kleurrijk design. Apple zou in ieder geval deze prototypes in ontwikkeling hebben.

De iMac kennen we al jaren van grotendeels hetzelfde design. Het huidige ontwerp stamt alweer uit 2012, maar dit jaar zou Apple eindelijk een nieuw ontwerp gepland hebben. De nieuwe iMac met dunnere schermranden zou voor een deel geïnspireerd zijn op het Pro Display XDR, maar mogelijk kijkt Apple daarbij ook naar de recente iPad Air. Volgens geruchtenlekker Jon Prosser heeft Apple prototypes van de iMac 2021 in vijf verschillende kleuren.



‘iMac 2021 in vijf kleuren’

In een video legt Prosser uit wat hij volgens bronnen vernomen heeft van de nieuwe iMac met M1-chip, die voor 2021 op de planning staat. Eerdere bronnen zoals Bloomberg gaven al aan dat Apple een nieuw design gaat toevoegen, maar volgens Prosser gaat Apple misschien nog wel een stapje verder. Apple heeft volgens hem prototypes van de iMac in ontwikkeling met vijf verschillende kleuren. In een conceptafbeelding laat hij zien hoe dit er dan uit kan zien.

De kleuren lijken niet geheel uit de lucht komen vallen. Het zijn namelijk precies dezelfde kleuren als de iPad Air 2020. Ook die is beschikbaar in zilver, spacegrijs, groen, hemelsblauw en roze. Bovendien heeft Apple in het verleden wel vaker gekleurde desktops uitgebracht. Het bekendste voorbeeld is de iMac G3, die in al die jaren in heel veel verschillende kleuren en patronen verschenen is.

Hou er rekening mee dat Jon Prosser het in de afgelopen maanden met enige regelmaat onjuist had als het gaat om Apple-geruchten. Hoewel hij in het verleden goede voorspellingen wist te geven, moeten we lang niet alles voor waar aannemen wat hij in zijn video’s beweert.

De nieuwe iMac krijgt naar verwachting een Apple Silicon-chip en dus een nieuw design. Mark Gurman van Bloomberg gaf eerder al details over het design van de iMac 2021, zoals smallere bezels.

Zoals eerdere bronnen al stelden, werkt Apple ook aan een kleinere versie van de Mac Pro. Het design daarvan zou vooral doen denken aan de Power Mac G4 Cube. Het gaat dan dus om een kleinere vierkante Mac Pro, met mindere specs dan de huidige dure modulaire Mac Pro. Wil je weten wat we allemaal kunnen verwachten van de Mac in 2021? In onze vooruitblik lees je alles.