In het voorjaar van 2020 voegde Apple met iOS 13.5 ondersteuning toe voor blootstellingsmeldingen voor het coronavirus. Instanties kunnen gebruikmaken van het door Apple en Google gezamenlijke systeem, zodat je via je iPhone een melding kan krijgen als je in contact geweest bent met iemand die besmet is geraakt met het coronavirus. Maar omdat dit systeem toegevoegd werd in iOS 13.5, waren niet alle populaire iPhones geschikt. Nu is daar verandering in gekomen, want de CoronaMelder werkt ook met de iPhone 5s en iPhone 6.



CoronaMelder ook met iPhone 5s en iPhone 6

Vandaag hebben de makers van de CoronaMelder versie 1.3 uitgebracht. Deze biedt ondersteuning voor iOS 12.5 en hoger. In iOS 12.5, die Apple afgelopen december uitbracht, werd ondersteuning voor coronawaarschuwingen toegevoegd aan de iPhone 6 en iPhone 5s. De enige voorwaarde is dat de app die in een land de meldingen verstuurt, aangepast moet worden aan het systeem. Vandaag is die ondersteuning voor de CoronaMelder dus toegevoegd.

Heb je een iPhone 5s of iPhone 6 (Plus) en wil je graag een waarschuwing krijgen als je langere tijd in contact geweest bent met iemand die besmet bleek met het coronavirus, dan kan je de CoronaMelder-app nu uit de App Store downloaden. Het instellen doe je via de app en via de Instellingen-app op de iPhone kan je toestemming geven voor het gebruik van de app. Het installeren van de CoronaMelder is volledig vrijwillig. Inmiddels hebben 4.581.756 mensen de app al geïnstalleerd (cijfers van 22 februari 2021). Om de app te gebruiken heb je dus wel iOS 12.5 of nieuwer nodig.

In onze uitleg over de CoronaMelder-app lees je er veel meer over, onder andere over hoe het zit met de privacy.