iMac 2021: smallere bezels

Dat de iMac in 2021 aan een nieuw design toe is, is wel duidelijk. Het huidige model heeft nog dikke zwarte randen en een ‘kin’ met daarop een Apple-logo. Dat kan beter. Er gaan al meer dan een jaar geruchten dat er een nieuw design aankomt en Bloomberg denkt te weten waar Apple de inspiratie haalt: bij de Pro Display XDR. Deze verscheen in 2019 en viel op door de strakke randen en het ‘kaasrasp’-design aan de achterkant. In plaats van het gebogen design zal Apple kiezen voor een platte achterkant. Er komen twee modellen die de huidige formaten van 21,5-inch en 27-inch vervangen, met respectievelijk de codenamen J456 en J457. In eerdere geruchten werd gesproken over een model van 23- tot 24-inch. Het is de eerste keer sinds 2012 dat het uiterlijk verandert.



De nieuwe iMacs draaien op Apple Silicon, waardoor ze niet alleen aan de buitenkant maar ook aan de binnenkant totaal zijn vernieuwd, met snelle en geruisloze chips. Ze zijn waarschijnlijk sneller dan de M1 die je in de huidige Macs met Apple Silicon vindt, met onder andere een krachtiger GPU.

Wat de timing betreft zou het gaan om “later dit jaar”. Een preciezere tijdsaanduiding is er nog niet en ook over prijzen is momenteel nog niets bekend.

Mac Pro 2021 in twee formaten

Bloomberg voorspelt verder dat er twee nieuwe versies van de Mac Pro aankomen. Eentje heeft hetzelfde design als het huidige model, de andere is “minder dan half zo groot”. Deze zou doen denken aan de Power Mac G4 Cube, denkt Bloomberg. Dit kleinere model draait op Apple Silicon, terwijl de full-size uitvoering nog voorzien is van Intel – een opmerkelijke keuze.

Bloomberg meldde eerder vandaag al dat er nieuwe MacBook Pro’s aankomen, mogelijk met MagSafe maar zonder de Touch Bar. Ook zou er een goedkoper extern beeldscherm in de maak zijn, om gebruik van Mac op de desktop te stimuleren. Dit wordt een opvolger van het Thunderbolt Display, waar Apple in 2016 mee stopte.