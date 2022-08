Parallels Desktop 18 voor Mac

De nieuwste versie van Parallels Desktop biedt bredere ondersteuning voor Windows-apps op Macs met Apple Silicon. Het is nu mogelijk om meer dan 200.000 Windows-apps en klassieke games te gebruiken op de Mac. Ook is er verbeterde compatibiliteit voor het gebruik van Intel-apps als je Windows 11 gebruikt. Dit is vooral het geval bij het openen en opslaan van bestanden vanaf de Mac-schijf. Je koopt Parallels via de website van de makers voor de gebruikelijke prijs van €99,99 voor een nieuwe licentie en €69,99 voor een upgrade. Er zijn ook Pro- en Business Editions voor zakelijk gebruik.



Er is op nog veel meer punten gewerkt aan verbeteringen. Zo is er verbeterde compatibiliteit voor ProMotion-displays, Apple’s nieuwste chips en andere hardware. Heb je een Mac Studio met M1 Ultra dan zou de performance van Windows 11 maar liefst 96% beter moeten zijn.

Daarnaast heeft Parallels het makkelijker gemaakt om te installeren. Je kunt Windows 11 in één klik downloaden, installeren en configureren. Wie dat wil kan ook voor verschillende Linux-versies kiezen. Voor gamers is het makkelijker geworden om een gamecontroller met de Mac te verbinden en vervolgens naar Windows om te schakelen om te gamen. Wil je je gameplay delen met anderen, dan is er nu verbeterde usb 3.0-support voor live streamingdevices zoals de Elgato HD60 en de Startech USB 3.0.

De Pro Edition (€119,99 per jaar) zorgt dat je speciale netwerkcondities kunt instellen voor de netwerkfuncties van je virtuele machine. Je kunt bijvoorbeeld het netwerk van de virtuele machine isoleren van de Mac, voor verbeterde beveiliging. Pro Edition-gebruikers kunnen bovendien de performance in een aparte virtuele machine in de gaten houden, dankzij een Parallels plug-in voor Visual Studio.

Kies je voor de Parallels Desktop 18 for Mac Business Edition (€149,99 per jaar), dan krijg je single-sign-on en SAML authenticatie voor medewerkers die met een zakelijk account de software willen activeren. Ook kunnen beheerders de virtuele machines van Windows 11 op afstand installeren op de Mac van een medewerker.

Voor Parallels Desktop 18 heb je macOS Mojave of nieuwer nodig. De ondersteuning voor macOS Ventura volgt zodra deze versie officieel uitkomt. Verder heb je minimaal een Mac with a Core 2 Duo, 4GB RAM en 600MB vrije schijfruimte nodig. Heb je een Intel Mac, dan kun je vrijwel elke Windows-versie installeren, teruggaande tot Windows XP (2001!). Op Macs met Apple Silicon kun je alleen de ARM-versies van besturingssystemen installeren, waaronder Windows 11, macOS Monterey 12 en bepaalde Linux-varianten.

