De iPhone 13 is een recent toestel, maar toch kun je al leuke aanbiedingen vinden. Wij hebben de beste iPhone 13 deals voor je verzameld in dit overzicht.

iPhone 13 met korting

Natuurlijk wil je niet de adviesprijs betalen voor een iPhone 13. Er zijn genoeg providers en webshops die jou graag als klant binnenhalen en het loont dus de moeite om op zoek te gaan naar iPhone 13 aanbiedingen. Die zijn echt wel te vinden, als je er wat moeite in steekt. Wij hebben die moeite voor jou al genomen, door op zoek te gaan naar de beste deals. Je vindt ze hieronder.

iPhone 13 bij providers – bespaar honderden euro’s

Waarom een iPhone 13 ? Dit is een toestel met de nieuwste hardware, uitgevoerd in het nieuwe design met platte zijkanten en ondersteuning voor MagSafe. Een losse iPhone 13 koop je vanaf €799,- via een Bol-partner . Liever een betrouwbare APR? Bij Amac betaal je voor dit toestel €849,- . Heb je liever een iPhone 13 met abonnement ? Dan kun je terecht bij onderstaande providers.

Deze kortingen krijg je bij de providers:

Vodafone: tot €300 korting per maand, extra korting voor Ziggo-klanten

T-Mobile: Superlimited Superdeal met extra korting

Tele2: €96 voordeel op iPhone 13

KPN: tot €7,50 Hussel-korting per maand op je bundel, extra korting voor XS4ALL en KPN Internet-klanten

Tijdelijk: T-Mobile Superdeals

T-Mobile heeft momenteel Superlimited Superdeals:

128GB iPhone 13

Toestelvergoeding €32,-

8GB data + 120 minuten bellen

Van €27,50 voor €16,50

Toestelvergoeding €32,-
8GB data + 120 minuten bellen
Van €27,50 voor €16,50
Je bespaart in twee jaar: €264,-

Heb je meer data nodig? Dat kan ook.

256GB iPhone 13

Toestelvergoeding €37,-

15GB data + 120 minuten bellen

Van €32,50 voor €19,-

Toestelvergoeding €37,-
15GB data + 120 minuten bellen
Van €32,50 voor €19,-
Je bespaart in twee jaar: €324,-

Check beide deals bij T-Mobile

Tot 300 euro korting bij Vodafone

Vodafone belooft tot 300 euro korting als je een iPhone 13 neemt. Deze korting is als volgt opgebouwd:

Toestelkorting €120,-

Ziggo-korting €5 x 24 maanden = €120,-

Factuurkorting €2,50 x 24 maanden = €60,-

Totaal €300,-

Dit is op basis van een tweejarig Red Unlimited-abonnement voor mensen die ook internet van Ziggo hebben. Bovendien krijg je net als bij veel andere aanbieders 3 maanden Apple TV+ cadeau.

Check de korting bij Vodafone

Bij providers is de iPhone 13 goedkoper (ja, echt!)

Het lijkt misschien alsof je bij een provider altijd duurder uit bent ten opzichte van een los toestel met sim only, maar dat is niet zo. De prijs die je voor het toestel betaalt ligt vaak lager en je krijgt soms wat extra data ten opzichte van een sim only.

128GB iPhone 13 Adviesprijs bij Apple: €909,-

Losse toestelprijs bij Amac: €849,-

Toestelprijs bij Vodafone: €720,-

Toestelprijs bij T-Mobile: €768,-

Toestelprijs bij Tele2: €768,-

Toestelprijs bij KPN: €720,-

Onderstaande toestelprijzen gelden bij €0,- bijbetaling per maand. Betaal je een vast bedrag per maand, dan kom je nog steeds op hetzelfde totaalbedrag uit. Een voorbeeld: bij Tele2 kun je in één keer €768,-afrekenen of een combinatie van bijv. €516,- eenmalig en 24 x €10,50 per maand. Dan kom je ook uit op €768,- maar je doet er alleen wat langer over om het terug te betalen.

Bij Tele2 kun je bovendien gebruik maken van de slimme Tele2-truc, waarbij je een toestel met kortlopend abonnement afsluit. Omdat je maar €768,- en één maand abonnementskosten betaalt ben je goedkoper uit dan wanneer je bij Apple koopt.

Bekijk ook Zo haal je de iPhone 13 nu al met een paar tientjes korting in huis Via Tele2 kun je de nieuwste iPhones met een leuke korting aanschaffen. Je betaalt minder dan de adviesprijs als je een (volledig legaal) trucje toepast om korting te krijgen. Bovendien krijg je 3 maanden Apple TV+ gratis.

Nog meer korting bij telecomwinkels

Behalve bij de grote providers kun je ook terecht bij telefoonwinkels. Hierbij ben je wat flexibeler, omdat je de iPhone 13 kunt combineren met bundels van elke provider, ook de goedkopere merken. Het meeste voordeel haal je bij een unlimited abonnement, al zal niet iedereen dat nodig hebben.