Als je deze zomer graag één van de software-beta’s wil testen, dan is de beta van tvOS 16 de meest veilige keuze. Er gaat relatief weinig mis bij het testen van deze versies, wat grotendeels te maken heeft met het feit dat er minder grote verbeteringen in zitten. Toch kan het de moeite zijn om alvast een aantal van de verbeteringen te testen en dat kan met de beta van tvOS 16.



Nieuwste tvOS 16 Beta

tvOS 16 Beta 1

6 juni 2022 – Ontwikkelaars met de juiste Apple TV kunnen nu de eerste beta van tvOS 16 met buildnummer 20J5299n testen. Daarin zitten de eerste verbeteringen die Apple heeft aangekondigd. Zodra er nog wat nieuws ontdekt wordt, werken we dit artikel weer bij.

Uit de beta blijken de volgende verbeteringen:

Cross-device connectivity: verbeterde integratie tussen iPhone, iPad en Apple Watch. Verbeterde multi-user support met aparte inloggegevens. Mogelijk ook andere functies die in iOS 16 zitten, zoals verbeterde SharePlay-integratie voor apps van derden, een vernieuwde Woning-app en ondersteuning voor Matter.

tvOS 16 beta downloaden voor ontwikkelaars en publieke testers

Ontwikkelaars kunnen het betaprofiel van tvOS 16 verkrijgen via de ontwikkelaarswebsite. Vervolgens kan de beta geïnstalleerd worden door de Apple TV te verbinden met een Mac. In een later stadium, ergens in juli, is het de beurt aan publieke testers. De publieke beta van tvOS 16 is rechtstreeks via de Apple TV zelf te installeren.

Over tvOS 16

tvOS 16 is de nieuwste update voor de Apple TV. tvOS 16 brengt een aantal nieuwe verbeteringen naar de Apple TV. Apple kondigde tvOS 16 aan tijdens de WWDC 2022 en brengt de definitieve versie in het najaar uit. Wil je meer weten wat er nieuw is in tvOS 16, lees dan ons overzicht met de belangrijkste functies.

Tijdlijn tvOS 16 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de tvOS 16-beta’s. De definitieve versie van tvOS 16 verschijnt in het najaar van 2022 voor iedereen.

tvOS 16 Beta 1: 6 juni 2021 (verschenen; buildnummer 20J5299n)

tvOS 16 definitief: september 2022 (verwacht)

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de tvOS 16 beta’s, lees je in ons aparte artikel.