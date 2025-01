Jean-Paul met de eerste iPhone

Het is alweer 18 jaar geleden dat iCulture.nl (toen nog iPhoneclub.nl) werd opgericht, een paar weken vóórdat de iPhone officieel werd aangekondigd. En eerlijk gezegd: de tijd is voorbij gevlogen! Sinds ons eerste artikel uit december 2006 zaten we dagelijks bovenop het nieuws en is er rondom Apple heel veel gebeurd. Heel wat telecomexperts spraken destijds over The Apple Phone Flop en vroegen zich af of nieuwkomer Apple ooit in staat zou zijn om een fatsoenlijke telefoon te maken. We weten allemaal hoe het is afgelopen: de iPhone is een mainstream product geworden, Apple is groter dan ooit en nieuws over alle aankondigingen kun je tegenwoordig overal lezen, ook in je regionale dagblad, in de blogs van telecomproviders of als (gezellig) item in een tv-programma. Voor ons als oprichters voelt dit als het juiste moment om afscheid te nemen; een bitterzoete beslissing waar we lang over hebben moeten nadenken.

Wat betekent dit voor jou?

Voor jou als bezoeker van iCulture.nl zal er niet zoveel veranderen. Adjunct-hoofdredacteur Benjamin en onze vaste freelancer Daniel blijven artikelen schrijven voor de website, zodat de kwaliteit van de artikelen op hetzelfde niveau blijft. En onze developer Mark gaat ook mee, om te zorgen dat alles aan de voor- en achterkant goed blijft werken.

Aan het karakter van de website zal niet gesleuteld worden. Wel zullen de achterliggende processen zoals techniek en sales voortaan bij een grotere organisatie zijn ondergebracht. We hebben er alle vertrouwen in dat de nieuwe eigenaar dit goed gaat oppakken. Er liggen alweer plannen om iCulture.nl in de loop van dit jaar op een aantal punten te verbeteren, dus deze verandering betekent zeker geen stilstand.

De nieuwe eigenaar zal voor Apple-volgers geen onbekende partij zijn: BigSpark heeft met iPhoned al een aantal Apple-gerelateerde sites in het portfolio. Zij zien iCulture.nl als een belangrijke aanvulling daarop, als website met een heel eigen insteek en doelgroep. Vorig jaar heeft BigSpark de website Androidworld.nl overgenomen, waarmee we vanuit iCulture.nl altijd nauwe banden hebben onderhouden. Ondanks vele scepsis dat die site snel zou verdwijnen – ze hadden immers ook al Androidplanet.nl in het portfolio, hebben ze juist het tegendeel bewezen door een compleet vernieuwde website en app op te tuigen. Dat geeft ons het vertrouwen dat ook iCulture in goede handen komt.

En nu?

De meest gestelde vraag die we de afgelopen dagen hebben gekregen is: wat gaan jullie nu doen? We zijn nog net te jong om al volledig met pensioen te gaan, maar we gaan het de komende tijd (eindelijk) wel wat rustiger aan doen. Als onafhankelijke site moet je als eigenaar van alle markten thuis zijn. Als mensen bij ons op kantoor langskwamen, waren ze vaak verbaasd dat we met zo’n compact team zoveel voor elkaar boksten. We hebben een professionele nieuwssite neergezet die ook door internationale Apple-sites regelmatig wordt geciteerd. Dat lukt alleen als je helemaal op elkaar bent ingespeeld. Maar je moet ook altijd ‘aan’ staan om bovenop het nieuws te zitten.

We hebben (en hadden) geen aparte salesmanager, communitybeheerder of SEO-expert, maar deden alles zelf met een kernteam van 3 FTE’s. Dat betekende hard werken, soms ook in het weekend. Als de nieuwste iOS-update pas laat op de avond beschikbaar kwam, zaten we er bovenop. En na een Apple-event buffelden we nog even een paar uur door om alle aankondigingen op een rijtje te zetten. Dat klinkt als een grote opoffering, maar dat was het nooit. We hadden er elke dag veel plezier in om mensen op weg te helpen met hun Apple-devices. Maar het zal voor ons ongelooflijk wennen zijn om niet rond 19:00u klaar te zitten voor eventuele aankondigingen, iOS releases of andere verrassingen uit Cupertino. En in september op vakantie kunnen gaan is ook wel eens fijn 😉

We denken nog vaak terug aan de begindagen toen we tot diep in de nacht bezig waren met uitleg over de nieuwste jailbreak-methode. Of de nachtelijke wachtrij bij de T-Mobile-shop in Rotterdam toen de iPhone 3G voor het eerst naar Nederland kwam en wij als een van de eersten een pre-release review konden publiceren. Alle openingen van de Apple Stores in Amsterdam (2012), Haarlem (2013) en Den Haag (2014): iCulture was erbij. De chaos bij de Apple Store in Oberhausen maakten we mee. We waren zelfs zo enthousiast om een paar keer naar de VS te vliegen om de nieuwste iPhone of iPad op te halen om ze als een van de eersten in Nederland te kunnen reviewen. En we hadden het voorrecht om bij een aantal keynotes van Steve Jobs op de voorste rijen te zitten en tijdens latere jaren Tim Cook de hand te schudden.

De afgelopen jaren hebben we zo’n 200 Apple Stores wereldwijd bezocht.

De afgelopen jaren is Apple een stuk minder rebels geworden en is de aanschaf van een iPhone lang niet meer zo avontuurlijk. Maar we gaan de dynamiek van de jaarlijkse iPhone-cyclus en de gezellige avonden op de iCulture-redactie tijdens Apple-events natuurlijk ook enorm missen!

Eén van onze hobbyprojecten waar we de komende tijd meer tijd voor gaan hebben is ook ontstaan vanuit passie: beterhardlopen.nl, een website waarvan de naam voor zich spreekt. Daarnaast pakken we de draad weer op met eetblog.nl (over al dan niet slimme keukentools), een andere hobby waar we door de drukte van iCulture veel te weinig tijd voor hadden. En wellicht zie je ons nog wel eens elders opduiken.

Bedankt!

De afgelopen jaren hebben we met enorm veel mensen samengewerkt. Natuurlijk willen we iedereen bedanken die de afgelopen jaren aan iCulture heeft meegewerkt: Alex, Benjamin, Daniel, Elger, Mark, Jermaine, Bas en de vele ex-medewerkers en freelancers die ons pad hebben gekruist.

Daarnaast willen we alle lezers bedanken voor hun jarenlange trouw. We komen nog vaak mensen tegen die vertellen dat ze sinds het prille begin van iPhoneclub erbij zijn geweest. We zijn ook blij dat we vanaf het begin een kritisch publiek hebben gehad dat ons scherp heeft gehouden. Ook hebben we altijd prettig samengewerkt met heel veel partners, waarbij we Apple en Coolblue nog even speciaal willen noemen. Plus de vele persoonlijke contacten die we hebben gehad met de PR-bureau’s van de verschillende merken. Enorm veel dank voor jullie support en enthousiasme.

Wij gaan straks eerst lekker van een langere vakantie genieten, maar hopelijk tot ziens in de toekomst. Bedankt ❤️