De iCulture Web-app – update eind juni 2023

Er is veel gebeurd sinds we hebben aangekondigd dat de iCulture-app gaat stoppen. Sindsdien hebben we hard gewerkt aan onze web-app, zodat deze zo goed mogelijk de oude iCulture-app kan vervangen. In dit artikel vertellen we welke voortgang we in de tussentijd hebben geboekt.

Huh? De iCulture-stopt? Wat gaat er veranderen?

Afgelopen maart hebben we aangekondigd dat de iCulture-app gaat stoppen. Sommige mensen reageerden (begrijpelijk) teleurgesteld, maar we hebben gelukkig ook heel wat steunbetuigingen gekregen van mensen die begrip toonden voor de situatie. Zonder een vaste ontwikkelaar voor de lange termijn lukt het niet om de app op het gewenste niveau te houden en dat heeft ons doen besluiten om extra te investeren in onze web-app. Daarmee kunnen we sneller ontwikkelen en nieuwe functies komen meteen beschikbaar op elk platform. Gelukkig heeft Apple de ondersteuning van web-apps recent nog verder verbeterd, bijvoorbeeld in macOS Sonoma. Vanaf dit najaar kun je web-apps standaard in je dock te zetten, zodat je favoriete websites snel bereikbaar zijn. En sinds iOS 16.4 is het mogelijk om push-notificaties van websites op de iPhone en iPad te ontvangen. Al die nieuwe mogelijkheden grijpen we aan om onze web-app nog beter te maken en uit de eerste reacties blijkt dat mensen er goed mee uit de voeten kunnen. We zien dat bijvoorbeeld aan het snel stijgende aantal push-notificaties voor de website. Hoe gaat het nu verder? In dit artikel praten we je bij!



Verbeterd nieuwsoverzicht

Uit de reacties van onze laatste update twee weken geleden is vooral als duidelijke feedback naar voren gekomen dat jullie het nieuwsoverzicht te onoverzichtelijk vinden vanwege de vele witruimte en het ontbreken van ondersteunende metadata (zoals publicatiedatum). Naar onze mening hebben we hier nu een mooie slag geslagen en komt het nieuwsoverzicht nu zeer dichtbij de weergave zoals jullie dat in de app gewend waren. Let op: in verband met onze caching kan het zijn dat sommige nieuwsoverzichten nog met de oude weergave worden getoond. Dit lost zich vanzelf op.

Pull to Refresh

Een ander veelgevraagde feature is de zogeheten “Pull to Refresh” methode, om in het nieuwsoverzicht eenvoudig de laatste berichten op te halen. Voor een progressive web-app is dat helaas zo eenvoudig nog niet om daar een goede methode voor te vinden, maar we hebben uiteindelijk een zeer goede oplossing gevonden.

Kleinere verbeteringen

Naast bovenstaande aanpassingen hebben we ook de volgende zaken geoptimaliseerd in de mobiele weergave:

Artikeltitel iets verkleind en bodytekst iets vergroot.

Carousel met aanbevolen artikelen iets minder hoog gemaakt.

Afbeeldingen verder geoptimaliseerd voor efficiënter data-overdracht.

Eerder hebben we de volgende zaken opgepakt:

Reacties nu leesbaar op directe, eigen pagina.

Reactieformulier meer condensed gemaakt.

Web Share API toegevoegd voor eenvoudig delen via iOS Deelextensie.

Nieuwsoverzichten nu standaard als compacte weergave.

Veegbewegingen geïntroduceerd om sneller door artikelen te bladeren.

Carousel met aanbevolen artikelen toont nu hetzelfde als het in de iCulture app was.

Bovenstaande updates waren niet mogelijk geweest zonder de inzet van Mark Jansen (@mark_jansen) 👏

Verdere plannen voor de iCulture PWA

Uiteraard houdt het voor ons hiermee niet op. Vanaf 1 augustus als de app stopt gaan we ook iets nadrukkelijker oproepen om de iCulture website aan je beginscherm toe te voegen en de push-meldingen in te schakelen. Voor de langere termijn kijken we naar het aanmaken van en inloggen met gebruikersaccounts, zodat we onder andere de optie kunnen aanbieden voor een advertentievrije website, bijhouden van (on)gelezen artikelen en opslaan van favoriete artikelen. En over favorieten gesproken: we zijn ook bezig met een exportoptie van je bewaarde favorieten en/of gelezen artikelen in de iCulture-app.

Herinnering: Instellen push-notificaties

We hebben van een aantal gebruikers feedback gekregen dat ze na enige tijd geen push-meldingen meer ontvangen als de iCulture web-app aan het beginscherm is toegevoegd. Dit hebben we in onderzoek, maar het vermoeden is dat Safari/iOS na een paar dagen de push-notificaties deactiveert als er in die periode niet een artikel direct vanuit een push-melding wordt geopend. Merk je dat je ineens geen meldingen meer van de iCulture PWA ontvangt, verwijder dan de web-app, voeg deze opnieuw toe aan je beginscherm en heractiveer de iCulture push-meldingen. Dat laatste hebben we nu ook iets toegankelijker gemaakt met een eigen icoon in het hoofdmenu.

Bekijk ook Zo zet je een website op het beginscherm van je iPhone of iPad (en dit zijn de voordelen) In een paar stappen kun je je favoriete website op het beginscherm van je iPhone of iPad zetten. Handig als jouw favoriete site geen eigen app heeft. Zo heb je meteen snelle toegang en soms zijn er dankzij webapps meer voordelen.

Een andere veelgehoorde vraag is de ondersteuning voor Badges (teller) en geluiden. Badges is iets waar wij ook met smart op wachten, maar dit is helaas nog niet mogelijk vanuit Onesignal, de partij die onze push-meldingen verzorgt. We hebben goede hoop dat deze mogelijkheid er binnen afzienbare tijd is.

Ondersteuning voor een geluid bij push-melding is helaas door Apple niet toegestaan. Notificaties voor web-apps worden altijd “stil” afgeleverd, dus zonder geluid, trilling, voelbare feedback of schermactivatie (screen wake). De optie lijkt er wel te zijn als je bij de instellingen voor Meldingen kijkt, maar vooralsnog geldt deze beperking dus, ook in iOS 17.