Na heel wat bloed, zweet en tranen is de vernieuwde iCulture-app vanaf nu beschikbaar. Versie 3.0 brengt flink wat verbeteringen, waaronder de langverwachte donkere modus, een nieuw design en ondersteuning voor Siri Shortcuts. In een speciale editie van de podcast nemen we de nieuwe app met je door!

We zijn superenthousiast over onze nieuwe app, want er zitten heel wat functies in die al lang op ons verlanglijstje stonden. En op die van jullie, want we hebben regelmatig feedback gekregen over functies die jullie graag in de iCulture-app zouden willen zien. En dan vooral de vraag: “Waar blijft jullie donkere modus?!?!?!”. Jullie gebeden zijn eindelijk verhoord! 🙏

Maar we zijn verder gegaan dan dat: we hebben de gelegenheid aangegrepen om de app te voorzien van een volledig nieuw design. Versie 3.0 van de iCulture-app is vanaf nu als update beschikbaar in de App Store. Heb je de app nog niet gedownload, dan is dit het goede moment om de iCulture-app op je iPhone of iPad te zetten.





Favorieten werken niet Door een onvoorziene fout worden in onze nieuwe app je eerder opgeslagen favorieten niet getoond. BELANGRIJK: ze zijn niet verloren!! Ze kunnen alleen op dit moment niet gesynchroniseerd worden. Graag geduld tot de eerstvolgende update.



iCulture-app 3.0: de vernieuwingen op een rij

Heel veel onderdelen van de app zijn op de schop gegaan. De app heeft niet alleen een nieuw uiterlijk gekregen, maar er is ook een nieuwe indeling in het menu, de instellingen zijn flink uitgebreid en we hebben veel van jullie verzoeken in de nieuwe app verwerkt. De inhoud van de app is ongewijzigd gebleven: we houden je nog steeds op de hoogte van al het nieuws rondom Apple, iPhone, iPad, Apple Watch, Mac en alles wat daarbij hoort.



Tik om de introductievideo af te spelen of open de video direct.

• 1. Compleet vernieuwd design

Op de frontpage zie je direct om wat voor type artikel het gaat, te herkennen aan de gekleurde categorieën. Je ziet daardoor makkelijker of een artikel een tip is of een nieuwsartikel. In de artikelweergave zie je bovenaan nu een mooie afbeelding, met daaronder de opties om de tekstgrootte aan te passen, een artikel te delen en aan je favorieten toe te voegen. En op veler verzoek: de terugknop vind je nu linksboven, net als in alle andere iOS-apps. Teruggaan naar de vorige pagina door te vegen of twee keer op het scherm te tikken (in te schakelen via de instellingen van de app), kan natuurlijk ook nog steeds.

• 2. iCulture-app donkere modus

Voor de donkere modus maakt de iCulture-app gebruik van diepzwart. Dat betekent dat het er zeker op OLED-toestellen extra mooi uit ziet, al zeggen we het zelf. Via de instellingen (Meer > Dag- en nachtmodus) kun je zelf de weergave kiezen. Je hebt daar de keuze tussen Dag, Nacht en Gebruik apparaatinstellingen. De weergave past zich bij de laatstgenoemde keuze dan automatisch aan aan je systeeminstelling. De laatste optie is alleen beschikbaar voor iOS 13, maar lezers met een iOS 12-device hoeven dus niet te treuren.

• 3. iCulture-app met Siri-ondersteuning

Wakker worden met de iCulture Tip van de Dag? Snel via Siri je favoriete iCulture artikelen opvragen? Dat kan nu, want de iCulture-app heeft ruime ondersteuning voor Siri Shortcuts. Je stelt dit eenvoudig in via de Opdrachten-app. Dit doe je als volgt:

Open de nieuwe iCulture app en open tenminste 1x het tabblad Favorieten en de Tip de Dag. Open nu de app Opdrachten en tik in het tabblad Mijn opdrachten op het plusje rechtsboven. Onderaan in de zoekbalk vul je iCulture in. Onder het kopje Apps zie je de iCulture-app staan. Tik hierop.

Je kan drie opdrachten instellen: iCulture favorieten, iCulture Tip van de Dag en iCulture nieuwsoverzicht. Selecteer de optie die je wil instellen. Tik dan op Volgende en geef de opdracht een naam. Deze naam gebruik je om de opdracht op te roepen via Siri, dus kies een makkelijk herkenbare naam. Tik op Gereed om de opdracht op te slaan.

Voor de echte pro’s: via de persoonlijke automatiseringen van de Opdrachten-app kun je bijvoorbeeld de Tip van de Dag automatisch openen zodra je wekker af gaat en die opdracht vervolgen met de optie Start ‘Spreek scherm uit’. Onze dagtip wordt dan automatisch voorgelezen!

Bekijk ook Persoonlijke automatiseringen: krijg taken gedaan met Opdrachten-app Sinds iOS 13.2 kun je veel dingen automatiseren. Dit doe je met de Opdrachten-app die standaard is geïnstalleerd. In deze gids helpen we je op weg met persoonlijke automatiseren met een paar voorbeelden. Wat zijn de mogelijkheden?

• 4. Topics in iCulture-app: kies je eigen favoriete onderwerpen

Onderin het menu vind je een nieuwe optie Topics. Je vindt hier alle onderwerpen van iCulture, verdeeld over de verschillende categorieën. Voorheen vond je dit achter de Meer-knop, maar nu zijn ze bij Topics allemaal binnen handbereik. Bovenin vind je de verschillende categorieën, elk in een eigen kleur. De indeling van dit overzicht kun je helemaal zelf bepalen door de opties te verslepen via de drie streepjes.

• 5. Snelle artikelopties

Vanaf elk artikeloverzicht kun je snel een artikel als gelezen markeren, meteen delen of aan je favorieten toevoegen. Veeg simpelweg over een artikeltitel naar links en de drie opties verschijnen aan de rechterkant, elk te herkennen aan een eigen kleur. De opties zijn beschikbaar vanuit elke indexpagina, dus ook in de categorieën Tips, Gidsen, Apps, Software en meer.

Tot slot hebben we ook de synchronisatie van je favoriete artikelen en artikelstatus (gelezen/ongelezen) verbeterd via onze eigen synchronisatie en opslag. We hopen dat dit een stuk betrouwbaarder werkt dan de synchronisatie via iCloud.

Achtergrond: speciale aflevering iCulture podcast

Wil je meer weten over de uitdagingen bij de ontwikkeling, waarom het allemaal zo lang geduurd heeft en een algemeen kijkje achter de schermen? Luister dan onze speciale editie van de iCulture Podcast. Daarin bespreken we ook de belangrijkste vernieuwingen.

Helaas hadden we ook in het goedkeuringsproces van Apple dubbele pech. De app was in eerste instantie afgekeurd, maar dat konden we gelukkig snel verhelpen. Daarna werd wel vrij snel de app zelf goedgekeurd (en dat hadden we ook gecommuniceerd naar onze betatesters), maar “vergat” Apple de bijbehorende nieuwe in-app abonnementen ook vrij te geven, waardoor we alsnog niet live konden. Uiteindelijk zijn deze nu ook eindelijk “Approved for sale”, dus nu mogen we dus eindelijk de app echt beschikbaar maken!

Nu is het jouw beurt!

We zijn benieuwd wat je van de nieuwe iCulture-app vindt. Feedback is voor ons erg waardevol, dus laat vooral je bevindingen aan ons weten. Ook een waardering in de App Store stellen we zeer op prijs. Ben je enthousiast over de vernieuwde iCulture-app, laat dan vijf sterren achter ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️! Heb je op- of aanmerkingen over de nieuwe app-update of ben je onverhoopt toch tegen een bug aangelopen? Meld het dan s.v.p. via de optie “Feedback over de app” in het submenu Meer. Alleen via die methode ontvangen we wat noodzakelijke diagnostische gegevens waardoor we je veel sneller kunnen helpen.

Dankwoord!

We willen ook van de gelegenheid gebruikmaken om iedereen te bedanken die meegeholpen heeft aan de ontwikkeling van de nieuwe iCulture-app. In de eerste plaats natuurlijk vooral app-ontwikkelaar Wouter van den Broek (@wbroek), die binnen de beperkte ontwikkeluren keihard heeft gewerkt om tot dit resultaat te komen. Daarnaast onze backend-guru Alex Bouma (@stayallive) die verantwoordelijk is voor de communicatie tussen de app en de site, de compleet nieuwe synchronisatielaag en nog veel meer “moving parts“. En natuurlijk de design chops van Bas van der Ploeg (@basvanderploeg) die al onze wensen heeft vertaald naar een geweldige gebruikerservaring en ook verantwoordelijk is voor de introductievideo.

Daarnaast ook een dankwoord aan de vele betatesters die regelmatig nuttige feedback gegeven hebben. Dit heeft ons enorm geholpen om de app uiteindelijk nu aan jullie te kunnen tonen. Vanaf deze plek een speciaal bedankje voor Jan, Ruben, Bart, Harold, Tycho, Richard, Lars, Maarten en Ieben voor hun extra inspanningen. Veel plezier van jullie iCulture Superfan promocode!

iCulture app met donkere modus downloaden

Benieuwd geworden naar de vernieuwde iCulture-app? Download hem dan hieronder!