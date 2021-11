iCloud for Windows, versie 13

Windows-gebruikers die ook toegang willen hebben tot hun online bestanden kunnen iCloud voor Windows downloaden vanuit de Microsoft Store. Deze nieuwe versie biedt je de mogelijkheid om de genoemde foto- en videobestanden te bekijken op je Windows-pc. ProRAW werd vorig jaar al op de iPhone toegevoegd voor foto’s en dit jaar kwam ProRes-support voor video’s erbij. Je hebt hiervoor de Pro-modellen van de iPhone nodig.



Sterke wachtwoorden ook voor Windows

Apple heeft in de Windows-versie van de app ook een optie toegevoegd om sterke wachtwoorden te genereren met behulp van de iCloud Passwords-app. Deze app werd in augustus toegevoegd, zodat je ook als Windows-gebruiker toegang hebt tot je wachtwoorden in de iCloud Sleutelhanger. Vanaf nu kun je sterke wachtwoorden genereren voor je online accounts.

Ook kunnen alle deelnemers van een iCloud Drive-bestand of -map nu mensen toevoegen of verwijderen. Verder heeft Apple diverse beveiligingsproblemen opgelost. In de app heb je ook toegang tot je foto’s, mail, contacten en meer.

Je hebt minimaal een pc met Windows 10 geïnstalleerd hebben. Mac-gebruikers hebben geen aparte iCloud-app nodig, aangezien dit al standaard aanwezig is in Safari en andere onderdelen van macOS.