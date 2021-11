In de toekomst moet het mogelijk zijn om je iPhone in slechts 20 minuten op te laden. Dat zegt de CEO van accessoiremaker Anker in een interview. Het is mogelijk dankzij de nieuwe generatie GaN-laders, die Apple al in gebruik heeft.

Apple levert bij de 16-inch MacBook Pro 2021 een 140 Watt stroomadapter die voor het eerst gebruik maakt van Galliumnitride. Dit materiaal is ideaal voor opladers, omdat het weinig warmteontwikkeling veroorzaakt en de onderdelen dichter op elkaar gepakt kunnen worden. Voor smartphones zoals de iPhone zou zo’n oplader ook interessant zijn. Je zou dan je iPhone volledig kunnen opladen in 20 minuten met een compacte GaN-oplader. Zelf maakt Anker die laders trouwens al. Ze zijn nu toe aan de tweede generatie (GaN2) die compact is en op een vermogen van 65 Watt kan opladen. Volgend jaar komt GaN3 met een nog kleinere oplader en meer vermogen. Steven Yang, CEO van Anker: “Tien jaar geleden hadden we 5 Watt opladers, toen 10 Watt en nu heeft Apple het opgevoerd naar 20 Watt. Android-merken bieden zelfs 40 tot 60 Watt. In denk alleen dat praten over wattage de consumenten niet aanspreekt. We hebben het daarom liever over oplaadtijd”.



Efficiënter met energie

Betere verspreiding van warmte

Kleiner van formaat

In het verleden deed je 3 uur over het opladen van je toestel, nu is dat 1:20 uur met de 20 Watt opladers. Met opladers van 40-60 Watt kun je dit terugbrengen naar 30-40 minuten. Er zijn volgens Yang ook avontuurlijke merken die kiezen voor 120 Watt. Daarmee kun je je smartphone volledig opladen in minder dan 20 minuten. De nieuwere GaN-laders hebben daarbij drie voordelen:

Dat Apple geen oplader meer meelevert in de doos heeft gunstig uitgepakt voor accessoiremakers zoals Anker. De fabrikant verkoopt heel wat opladers, terwijl dat voorheen helemaal geen interessante productcategorie was. Gebruikers kochten geen oplader, omdat ze die al gratis bij hun smartphone kregen. Uit een enquete die Anker uitvoerde bleek dat 50% van de gebruikers hun oude, trage laders gebruiken. De rest stapt steeds vaker de winkel binnen voor een nieuwe lader en daar profiteert Anker van mee. Volgens Yang was de motivatie van Apple vooral om iets voor het milieu te doen en niet zozeer om kosten te besparen.

Anker brengt sommige accessoires ook uit via het MFi-programma en moet daarvoor de opladers en kabels laten certificeren. Yang is blij met het programma, maar denkt ook dat er een betere oplossing is: door een universele standaard te maken. Er zijn nu eenmaal veel niet-MFi-kabels in omloop die schadelijk kunnen zijn voor je toestel. Dit zijn kabels die je voor €5 per vijf stuks koopt en die ervoor kunnen zorgen dat je toestel oververhit raakt. Yang ziet daarom het nut van een authenticatiechip in de MFi-kabels, zodat je als consument weet dat je een authentieke of goedgekeurde kabel koopt. Maar het is wel jammer dat het een eigen oplossing van Apple is. Erg veel vertrouwen heeft Yang er echter niet in, dat dit spoedig ontstaat.

In het interview met Yang op The Verge vind je nog meer interessante info over het opladen van smartphones en welke uitdagingen fabrikanten daarbij hebben.

