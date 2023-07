Welke streamingdienst bestaat over 5 jaar niet meer?

Uit een onderzoek onder 1600 Nederlandse abonnees van streamingdiensten op 10 juli 2023 blijkt een duidelijke winnaar (of beter gezegd: verliezer). Maar liefst 51 procent van de ondervraagden denkt dat Viaplay over 5 jaar niet meer bestaat. Over andere diensten bestaat veel minder twijfel: HBO Max haalde maar 16% van de stemmen en SkyShowtime lijkt met 13% van de stemmen ook nog redelijk toekomstbestendig. Over de andere streamingdiensten (Apple TV+, Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video) heel wat minder weinig twijfel. Die bestaan over 5 jaar nog wel, denken de Nederlanders. Tussen de 3 en 7 procent verwacht dat een van deze diensten zal verdwijnen.



Dat Viaplay zo slecht scoort heeft te maken met de voortdurende klachten over haperende streams. Ook valt het commentaar bij de Formule 1-uitzendingen niet in de smaak. Viaplay heeft het moeilijk, ook buiten Nederland. De Zweedse eigenaar Viaplay Group zag de afgelopen maanden de beurskoers instorten, onder andere door dalende reclameinkomsten in Scandinavië. Topman Anders Jensen stapte op. Zijn opvolger Jørgen Madsen heeft als taak gekregen om forse bezuinigingen door te voeren en dat heeft ook gevolgen voor Nederland. Het plan was om de hoeveelheid Nederlandse content op te voeren met vier nieuwe dramaseries, waaronder eentje over de vuurwerkramp in Enschede (Roombeek) en een duistere komedie van schrijfster Saskia Noort (Something Stupid), over drie vrouwen die wraak willen nemen op de man die hen heeft verraden en verkent thema’s als (on-)gelijkheid en uitbuiting in de tv-industrie.



Bron: Banli Media B.V.

Daarnaast werd gewerkt aan een serie over de moord op Marianne Vaatstra (Jacht op Jasper S.) en een serie over een moeder die ontdekt dat haar tienerzoon een moord heeft ontdekt (De Schuldige). Die vier Nederlandse series zijn allemaal geannuleerd.

Viaplay kreeg te maken met een leegloop van klanten na de recente prijsverhoging. In maart 2023 ging de prijs van Viaplay omhoog van €13,99 naar €15,99. Fans van de Formule 1 zochten hun heil bij het alternatief: kijken bij F1 TV Pro, de eigen streamingdienst van Formule 1-eigenaar Liberty Media. De mogelijkheden om Viaplay gratis of met korting te kijken zijn steeds meer ingeperkt.